Sine Manaus tem 14 vagas de emprego nessa quarta (6)

Manaus - Mais 14 vagas de empregos estão sendo oferecidas nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e Shopping Phellipe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, nesta quarta-feira (6), a partir das 8h.

Além de vagas para a área alimentícia, de vendas e também contabilidade, há também para impermeabilizador, função responsável por impermeabilização de pisos, lajes, telhados e demais superfícies com manta asfáltica e líquida.

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é necessário apresentar comprovação, como certificados, ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à Sorveteria Glacial)

1 VAGA: COZINHEIRO FLUVIAL – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: possuir habilitação de Cozinheiro Fluvial com inscrição e registro CIR, curso básico de cozinheiro e manipulação de alimentos e disponibilidade para embarque e desembarque em outra região.

2 VAGAS: CHEFE DE SESSÃO DE PERECÍVEIS – VAGA ESTENDIDA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência em perecíveis.

2 VAGAS: CHEFE DE SESSÃO MERCEARIA – VAGA ESTENDIDA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência em mercearia.

1 VAGA: SUPERVISOR DE FROTA

ESCOLARIDADE: ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: CNH D.

1 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório ter CNH D.

1 VAGA: VENDEDOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com vendas e orçamento de lentes segundo receita médica.

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

1 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração ou Contabilidade;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com entrada e saída de notas fiscais, elaboração de planilhas com despesas por obras, preparação de documentações como contas a pagar e a receber, documentos de funcionários no ato de admissão e demissão e atividades relacionadas à contabilidade.

1 VAGA: CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter cursos na área de confeiteiro, saber confeitar bolos, trabalhar com massas e salgados. Ter disponibilidade para trabalhar no terceiro turno.

2 VAGAS: CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter conhecimento e prática em cortes de carnes bovinas.

2 VAGAS: IMPERMEABILIZADOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS ou contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência em serviços de impermeabilização com manta asfáltica. Ter disponibilidade de trabalho nos fins de semana e viagens.

