Está procurando emprego? Veja 77 vagas disponíveis nesta quarta (06)

Manaus - Para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) disponibiliza 77 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (06/02). Há 24 vagas para técnico de enfermagem voltadas a pessoas com deficiência (PCD) e 10 vagas para supervisor de vendas.



Os interessados devem dirigir-se, das 8h às 17h, à sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018, (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), portando RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovantes de residência e escolaridade.

Confira as oportunidades:

(3) Vaga: Consultor de Vendas (Vendedor Externo)



Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, apto para realizar viagens, com veículo próprio, experiência com peças de moto e bicicletas e atuação nos municípios.

(2) Vagas: Operador de Caixa (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Com disponibilidade de horário (físico leve e audição parcial).

(1) Vaga: Auxiliar de Limpeza (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Com disponibilidade de horário (físico leve, visão e audição parcial)

(5) Vagas: Auxiliar de Produção (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Disponibilidade de horário, documentação completa e laudo atualizado.

(1) Vaga: Eletricista de Veículos de Passeio (Eletricista de Instalação de

Veículos Automotores)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Curso de eletricista.





(1) Vaga: Costureira

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em máquina de costura industrial, reta overlok, goleira, braço e elastiqueira, bolso embutido, zíper, gola careca e manga.





(1) Vaga: Vigilante (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS (não obrigatório).

Obs.: Curso de vigilante e com laudo atualizado.





(1) Vaga: Estoquista (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Sem experiência.





(3) Vagas: Vendedor Interno (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Domínio de pacote office, Word e Excel (não estar cursando Ensino Médio, nem cursos). Físico leve.

(2) Vagas: Consultor de Vendas (Vendedor Externo)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, conhecimento de Pacote Office e Excel. Experiência em vendas externas e com telecomunicação. Possuir curso de atendimento ao cliente (veículo próprio carro/moto).





(2) Vagas: Promotor de Vendas

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com vendas externas (Net, Oi, SKy e Claro Tv).





(2) Vagas: Mecânico De Ônibus Ou Micro-ônibus

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Que tenha trabalhado em empresa de ônibus ou micro-ônibus.





(1) Vagas: Serralheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento em telhas trapezoidal, termoacústica e desenho técnico. NR35.





(1) Vaga: Supervisor de Manutenção de Ar-condicionado

Escolaridade: Ensino Superior incompleto (Engenharia Elétrica ou Mecânica)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento na área de refrigeração e instalação de ar-

Condicionado de grande potência.





(1) Vaga: Consultor de Vendas

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimentos em vendas no polo industrial de Manaus, comércio, conhecimento em informática, controle de visitas, relatórios pipeline (prospecção), emissão de cotação/proposta e rotinas da área comercial. (possuir veículo próprio).





(24) Vagas: Técnico de Enfermagem (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Coren, documentação e laudo atualizado.





(1) Vaga: Técnico de Refrigeração

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na realização de instalação de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, e com disponibilidade de horário. Cursos na área: NR10 e NR35.





(9) Vagas: Técnico de Enfermagem (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Coren atualizado e cursos na área. (físico leve e com mobilidade para trabalhar em hospitais)





(1) Vaga: Alinhador de Veículo

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Cursos na área.





(10) Vagas: Supervisor de Vendas

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário e experiência com vendas de colchões.





(1) Vaga: Auxiliar Administrativo

Escolaridade: Cursando Ensino Superior.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Proativo, comunicativo, Excel avançado, noções de RH e com disponibilidade de horário.





(1) Vaga: Secretaria

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Proativo, comunicativo, Excel avançado, noções de RH e com disponibilidade de horário.





(1) Vaga: Operador de Caixa (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Conhecimento em informática e atendimento ao cliente. (físico leve e audição parcial).





(1) Vaga: Auxiliar Administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Informática básica e avançada.





(1) Vaga: Serralheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs: Com conhecimento de estrutura metálica.





*Com informações da Assessoria





