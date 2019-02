Desempregado? Veja vagas para Manaus e envie agora o seu currículo

RH's e Sine Manaus buscam profissionais para diferentes áreas de atuação | Foto: Divulgação

Manaus - Veja as vagas de emprego disponibilizadas para esta sexta-feira (15) por Recursos Humanos, empresas e os Sines de Manaus. Garanta já a sua vaga:

Recursos Humanos/RH - Manaus

1 Técnico de TI

Superior Completo ou Cursando

Prover suporte aos usuários nos softwares utilizados;

Realizar manutenção da rede de dados;

Manutenção preventiva e corretiva

Conhecimento em Windows;

Pacote Office.

Interessados encaminhar currículos para: recrutar.norte@gmail.com

1 Auxiliar de Compras

Horário: 08:00 às 17:48 (durante a semana)

Requisitos:

Ensino Superior Completo ou finalista em Administração;

Experiência Comprovada em CTPS;

Candidatos que atendam ao perfil solicitado, devem encaminhar o currículo com título da vaga no assunto para o e-mail: selecaodetalentos03@gmail.com

1 Auxiliar de Cozinha

Benefícios: Alimentação, Vale Transporte e Convênio com Farmácia.

Funções a desempenhar: Preparo do Buffet e todos os pratos da loja. Organização do ambiente de trabalho(cozinha), e ferramentas de trabalho utilizadas no desempenhar da função e demais atividades inerentes ao cargo;

Requisitos:

*Ensino Fundamental Completo;

*Ter total disponibilidade de horário;

*Disponibilidade para trabalhar finais de semanas e feriados;

*Experiência comprovada em carteira na função;

Interessados que atendam ao perfil solicitado, deverão encaminhar currículo para selecaodetalentos03@gmail.com

Inserindo no campo assunto a vaga pretendida.

1 Líder de Projetos de NPI

Formação Superior em Engenharia, com Especialização; Vivência anterior em implantação de novos produtos no segmento automotivo, gestão de cronogramas, projeção e análise de investimentos, negociações diversas e viagens internacionais; Inglês avançado;

Passaporte válido e visto atualizado (desejável); Ter atuado com autorrádio e conhecimentos em IATF e APQP (ISO TS) são diferenciais importantes; Domínio no pacote office.

Profissionais interessados, gentileza enviar CV, informando o cargo e a pretensão salarial, para: vagas1@sinapsyrh.com.br

1 Analista de Engenharia de Produto

Missão: Atuar no desenvolvimento de projetos de novos produtos, bem como modificações e atualizações nos existentes na Engenharia em Manaus.

Ensino: Superior completo em Engenharia de Produção, Mecânica e afins;Elaboração e gerenciamento de BOM de produto; Conhecimentos em sistemas ERP; Inglês intermediário.

Encaminhar currículo com pretensão salarial para empregamazonas@gmail.com

1 Montador PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Disponibilidade para início imediato

Preferencialmente Primeiro Emprego

Indispensável: Laudo Atualizado

Oferecemos salário compatível com a função + Plano de saúde e Rota

Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para: recrutamanausvagas2018@gmail.com

1 Supervisor de Peças (Automotivos)



Formação superior;

Vivência anterior em gestão de pessoas e estoque, controles e

processos de recebimento e expedição;

Domínio do pacote Office;

Disponibilidade de horário.

Interessados encaminhar currículo informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br

1 Analista de PCM PL

Ensino Superior Completo em áreas correlatas

Experiência na função, atuação no planejamento e controle de materiais

Excel e Inglês avançado (Imprescindível)

Aos interessados que atenderem o perfil, favor encaminhar currículo e pretensão salarial para o email: selecaoregiaonorte@gmail.com informando o Titulo de Vaga no campo Assunto.

1 Coordenador de Logística

Superior Completo em Logística e/ou áreas afins;

Realizar a coordenação direta de equipe de colaboradores operacionais;

Cuidar dos estoques da empresa e da distribuição da produção;

Coordenar as áreas de recebimento, almoxarifado, abastecimento e expedição;

Assegurar o atendimento aos clientes na data e quantidades planejadas;

Garantir a acurácia dos estoques;

Essencial que possua Conhecimentos básicos em Excel, Word, Power Point;

Elaborar relatórios internos.

Interessados encaminhar currículos para recrutar.norte@gmail.com informando o título da vaga e a pretensão salarial.

1 Auxiliar Administrativo-PCD (com laudo)

Ensino Médio Completo e/ou Superior Cursando em Administração ou áreas afins;

Informática Avançada;

Conhecimento em Atendimento ao Cliente;

Controle de Notas Fiscais;

Compra de Material de Expediente;

Disponibilidade de horário.

Interessados encaminhar currículos para recrutar.norte@gmail.com

1 Operador de caixa

Sexo Masculino

Disponibilidade de horário

Quites com serviço militar

Cursos de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos,serão diferenciais

Experiencia comprovada na Carteira de trabalho

Encaminhar para selecaosupermercado2015@gmail.com

1 Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento)

Formação:

Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência nas rotinas de DP, Cálculo de folha de pagamento,

recolhimento dos encargos sociais, cálculo de férias, rescisão, CAGED,

SEFIP, DIRF, RAIS, admissões, afastamentos e licenças;

Indispensável

conhecimento no sistema Rubi (Sênior) e E-Social;

Domínio em informática (Excel), elaboração de relatórios.

Os interessados deverão enviar o Currículo com o título ANALISTA DE RH para o e-mail: selecaoconcess@gmail.com

1 Motorista

Experiência miníma de 02 anos em entregas na capital e no interior do Estado.

Ensino Médio Completo

CNH categoria D

Interessados enviar C.V para: selecao_rh@live.com

1 Analista Fiscal SR

Ensino Superior Completo em Ciência Contábeis,

Economia, e/ou áreas afins;

Experiência em Apuração, Análise e Revisão de

Operações Fiscais e Tributárias;

Sólidos Conhecimentos em Legislação Tributária

e Órgãos Governamentais;

Conhecimento no sistema SAP.

Interessados encaminhar currículo para: recrutatalentosmanaus@gmail.com com o título da vaga até o dia 15.02.2019.

1 Executivo de Contas (Tecnologia)

Formação superior com especialização;

Vivência anterior em atividade comercial, conhecimento de processos industriais e subsistemas relacionados;

Ter interesse por tecnologia e inovação, ERP e projetos;

Ter trabalhado com Sistema TOTVS ou MICROSIGA será considerado diferencial;

Inglês avançado;

Veículo próprio;

Disponibilidade de horário.

Profissionais interessados, gentileza enviar currículo, informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br Anúncio válido até: 18/02/2019

1 Estagiário PCP

Perfil:

Cursando 6º período Engenharia de Produção ou Administração

Excel Intermediário

Inglês Básico

Interessados enviar currículo para rhmanausvagas2018@gmail.com

1 Artífice

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Disponibilidade para início imediato

Diferencial: Vivência em atividades com divisórias e câmeras de segurança

Responsabilidade do cargo: Manutenção predial preventiva e corretiva em geral nas áreas de alvenaria, hidráulica e pintura

Oferecemos salário compatível com a função + Plano de saúde e Rota

Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para: recrutamanausvagas2018@gmail.com

1 Auxiliar de Manutenção

Ensino Médio completo

NR-10 Atualizado

Cursos voltados para área de Manutenção

Disponibilidade de Horário

Enviar currículo para: selecao5.manaus@gmail.com

1 Ajudante de Carga e Descarga

Requisitos:

Sexo Masculino;

Ensino Médio Completo

Com experiência em apoio logístico, movimentação de carga e descarga, 5s, manuseio de paleteiras, matrins, e outras atividades

Disponibilidade para atuar em turnos.

OBS: Preferencialmente que more no Novo Israel, Manôa, Colônia Santo Antônio, Santa Etelvina e proximidades.

Interessados encaminhar currículo para o e–mail: setordegenteegestao.selecao@gmail.com até o dia 15/02/2018.

Enviar Currículo até 15/02/2019

1 Supervisor Fiscal

Formação: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis.

Experiência: Ampla e sólida experiência na área Fiscal e Contábil.

Conhecimentos: No sistema TOTVS.

Imprescindível: Inglês Fluente e Excel Avançado

Interessados enviar currículo para o e-mail: vagaserecrutamento.mao@gmail.com

Enviar Currículo até 11/02/2019

1 Vendedor Externo

Atividades: Realizar vendas porta a porta dos serviços de telecomunicações garantindo o atingimento das metas.

Escolaridade: Ensino Médio completo

Necessário disponibilidade de horário comercial.

Desejável experiência com venda externa.

Cidade: Manaus – AM.

Interessados encaminhar currículo para recrutarempregos@outlook.com com o título “Vendedor externo – Manaus”.

Enviar Currículo até 11/02/2019

1 Estágio em Técnico em Saúde Bucal

Oferecemos: Bolsa estágio no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e Vale Transporte Carga horária: 6h/dia -de segunda a sexta, sendo 01 para o horário de 07:30h - 13:30h e 01 para o horário de 14:00h - 20:00h

Necessário ter cursado as disciplinas de instrumentais, biossegurança e moldes e modelos.

Requisitos comportamentais: comprometimento e postura no ambiente de trabalho, pontualidade e assiduidade.

Os currículos devem ser encaminhados com o título ESTÁGIO TSB para o endereço selecao@dentaly.com .

1 Estagiário Educação física

Período: Noturno.

Remuneração: 300,00 a 400,00.

Stop Fitness Academia

Av: Argentina esquina, Parque das Nações, Cidade Nova.

Interessados que more nas proximidades enviar Curriculum para stopfitnessacademia@gmail.com

Enviar Currículo até 11/02/2019

1 Estágio em Departamento Pessoal - DP

Pré-requisitos;

Ensino Superior cursando em Administração, Contabilidade ou RH.

Boa prática com o uso do EXCEL

Disponibilidade de horário

Oferecemos;

Bolsa de estágio compatível com a função

Vale Alimentação

Vale Transporte

Cesta Básica

Interessados que atendem ao perfil solicitado, favor, encaminhar currículo com foto para o e-mail recrutamento@rechegaldeano.com.br

Enviar Currículo até 11/02/2019

1 Freelance de Design

In office

Experiência na área

Precisa apenas ir 2 vezes na semana na empresa

Valor R$ 700,00

Criação de artes e produção para o meio digital.

Criação de arte para e-mail Marketing

Criação visual de sites, blogs, banners para a internet.

Planejamento e desenvolvimento de anúncios, panfletos, cartazes e matérias promocionais.

Realização da diagramação de documentos e construção de uma identidade visual.

Encaminhar currículo para o e-mail: danilea.idhouse@gmail.com

1 Auxiliar de Produção

Ensino médio Completo,

Diferencial experiência no ramo plastico

Criativo, Proativo

Disponibilidade de Horário

A empresa oferece salario compatível no mercado, transporte, refeição,Plano medico e odontológico.

Os interessados, enviar currículo para o e-mail: amazonas.talentos@gmail.com

1 Vendedoras com experiencia em cosméticos.

Ensino médio completo

Disponibilidade de horário de shopping

Curso de atendimento ao cliente será diferencial.

Operador de caixa com experiencia

Ensino médio completo

Disponibilidade para trabalhar em escalas

Curso de atendimento ao cliente e Manipulação de alimentos, serão diferenciais.

Encaminhar currículos, apenas quem tiver dentro dos perfis acima para selecaosupermercado2015@gmail.com

Vagas para o Sine Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza 16 vagas de emprego nos postos da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e o Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, a partir das 8h.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é necessário apresentar comprovação, como certificados, ou outros documentos.

Veja as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Sine Manaus – Constantino Nery

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria glacial)

1 vaga: Alinhador de Veículos Leves

Escolaridade: ensino fundamental completo;

Experiência: experiência comprovada em CTPS, contrato ou carta de recomendação.

Requisitos obrigatórios: ter experiência com alinhamento de veículos leves, balanceamento de rodas e geometria.

1 vaga: Vendedor

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência comprovada em CTPS.

Requisitos obrigatórios: ter experiência com vendas e orçamento de lentes segundo receita médica.

1 vaga: Alinhador de Veículos Leves – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade: ensino fundamental completo;

Experiência: experiência comprovada em CTPS, contrato ou carta de recomendação.

requisitos obrigatórios: ter experiência com alinhamento de veículos leves, balanceamento de rodas e geometria.

1 vaga: Operador de Produção – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

escolaridade: ensino médio completo;

experiência: experiência de 6 meses em CTPS.

requisitos obrigatórios: vivência em indústria de filme plásticos ou correspondente. deficiências físicas leves, surdez parcial ou baixa visão.

1 vaga: Técnico em manutenção de máquina

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência de 6 meses em CTPS.

Requisitos obrigatórios: vivência em indústria de filme plásticos ou correspondente, desenho técnico, roscas, compressor de ar e chiller.

Sine Manaus shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4.

1 vaga: Churrasqueiro

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses registrada ou não (com carta de recomendação) em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter conhecimento e prática em cortes de carnes bovinas.

2 vagas: Auxiliar de Cozinha (Vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCD)

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter disponibilidade de horário para trabalho em turnos e início imediato. experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. ter boa comunicação.

3 vagas: Encarregado de Eletricista de Linha Viva

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência na função. ter os seguintes cursos: nr-10 e sep, CNH "D".

5 vagas: Ascensorista (Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência – PCD)

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS, contrato ou carta de recomendação;

Requisitos obrigatórios: operar elevadores, ter disponibilidade de horário, experiência com atendimento ao público, ser educado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Procura emprego? Veja as 110 vagas disponíveis nesta quinta, em Manaus

Desempregado? Confira vagas de emprego em Manaus para esta terça