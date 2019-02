Veja cinco maneiras para trabalhar de casa em 2019

Começo do ano é época de rever as metas estabelecidas para 2018 e traçar novos planos para 2019. Muitos desses planos têm a ver com aumentar a renda, conseguir um novo emprego ou deixar a vida de escritório para trás e passar a ser seu próprio chefe. Trabalhar de casa está se tornando algo cada vez mais aceito e comum do que nos anos anteriores.

Um estudo recente realizado pelo site de trabalhos freelance FlexJobs descobriu que “67% dos freelancers relatam que a quantidade de trabalho que adquiriram online aumentou no ano passado e 64% dos freelancers encontraram trabalho online. Um aumento de 22 pontos desde 2014, de acordo com o relatório Freelancing in America: 2018”.

Essa é uma ótima notícia para quem quer ganhar dinheiro em casa. Se o trabalho remoto (ou um freelance para garantir uma receita extra) está entre as suas resoluções de ano novo, deixamos algumas possibilidades de trabalhos remotos com alta procura e bons salários.

Assistente virtual

Se você é super organizado e gosta de se encarregar de agendas e de gerenciar tarefas simples de escritório, você pode se tornar um assistente virtual e desempenhar tarefas gerais sem sair de casa. Estas tarefas geralmente incluem responder a e-mails, organizar viagens, agendas e reuniões.

Escritor freelancer

Se você gosta de escrever e é capaz de organizar suas ideias em texto, a criação de conteúdo pode ser um nicho lucrativo. Em plataformas como o site Fiverr, você pode adquirir experiências escrevendo textos mais simples a 5 dólares para logo passar a plataformas que pagam mais, como o Upwork ou Freelance.com.

Hoje em dia, a grande maioria de e-commerce e sites precisam de conteúdo atualizado e de qualidade e recorrem a estas plataformas para encontrar profissionais. Sites como o reviewbox.com.br, por exemplo, que se dedicam a criar Guias de Compra, utilizam a plataforma Upwork para encontrar escritores.

“Temos muita demanda para artigos sobre novos produtos e essas plataformas contam com excelentes profissionais, além de oferecer um ambiente seguro para o pagamento”, conta Lucas Coppi, coordenador do site no Brasil.

Responder pesquisas

Fazer pesquisas talvez não seja um substituto para o seu emprego em período integral, mas se você está procurando maneiras rápidas e fáceis de ganhar algum dinheiro extra, pode ser uma boa ideia.

Há centenas de sites que pagam para que você responda pesquisas de opinião e outros tipos de pesquisas, por isso, o melhor é investigar e encontrar a que mais se encaixa com o seu perfil. Você será pago por cada pesquisa realizada (normalmente via PayPal) ou com vouchers para usar em lojas conhecidas.

Avaliador de sites

Se você tem muita atenção aos detalhes e é um especialista em navegar na internet (e quem não é no dias de hoje?), você pode ser pago para testar sites e se certificar que tudo funciona corretamente, além de checar a usabilidade do mesmo.

Não se preocupe: normalmente você receberá um manual com instruções completas para saber o que testar.

Transcritor

Se você procura um trabalho flexível que requer experiência mínima, a transcrição pode ser perfeita para você. Essencialmente, o trabalho envolve ouvir gravações de áudio (de palestras de faculdade a notas médicas ou notícias) e digitá-las palavra por palavra.

Para começar, procure funções em sites como o Transcribe Anywhere.

