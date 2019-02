Procurando emprego em Manaus? veja vagas e envie o currículo agora

Veja as oportunidades disponíveis e garanta já a sua vaga de emprego | Foto: Divulgação

Manaus - O Portal Em Tempo recebe todos os dias oportunidades de emprego diretamente dos RH's de Manaus. Veja as oportunidades disponíveis e garanta já a sua vaga de emprego:

1 Analista SGI

Formação: Engenharia Ambiental e/ou Administração;

Conhecimentos Exigidos: Experiência em Implantação de Sistema da Qualidade, auditorias internas e externas; Conhecimento da ISO 9001:2015 (Análise de Riscos e Oportunidades); Formação de Auditor da Qualidade (Sistema da Qualidade e Ambiental) na versão atual; Conhecimento prático de implementação da ISO 14001: 2015 (Legislação ambiental e LAIAM); Informática avançada;CNH: B;

Desejável: Proficiência na língua inglesa (escrita e fala);

Os interessados que atendam ao perfil enviar currículo para vagaaberta2018.manaus@outlook.com com o título da vaga no assunto + Pretensão Salarial





1 Consultor de Negócios - Comercial

Formação:

- Ensino Superior Cursando ou Completo.

- Prospecção de alunos para MBA, Pós Graduação e Cursos Rápidos

- Negociação e fechamento de matrículas.

- Realização de parcerias e convênios.

- Atividades comerciais

Diferencial: Disponibilidade para participar de eventos.

Conhecimentos Exigidos::

- Informática Básica

- Atendimento ao Cliente

- Rotinas Comerciais

Interessados, enviar o currículo com pretensão salarial para selecaores2014@gmail.com com o nome da vaga no assunto.





1 Montador PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Disponibilidade para início imediato

Preferencialmente Primeiro Emprego

Indispensável Laudo Atualizado

Oferecemos salário compatível com a função + Plano de saúde e Rota

Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para: recrutamanausvagas2018@gmail.com





1 Analista de DP

Superior Completo em Administração ou Áreas Afins.

Sólido conhecimento com: rotinas de departamento pessoal, processo admissão/demissão, folha de pagamento, ponto eletrônico, E-Social, encargos sociais, CAGED, DIRF, RAIS e outras atividades relacionadas à área.

Curso: Excel avançado.

Indispensável conhecimento no Sistema Rubi.

Os interessados enviar currículos para: ssophiah.oliveira@gmail.com





1 Coordenador Financeiro

Formação Superior completa em Administração, Contabilidade ou Economia;

Responsável por atividades da área Financeira: contas a pagar e a receber, conciliação bancária, nota fiscal, contratos em geral, documentos, dentre outros;

Gestão de riscos e análise financeira.

Vivência com Assessoria contábil, contato com fornecedor e clientes, compras e relatórios gerenciais;

Pacote office

Interessados que estiverem dentro do perfil enviar currículo com o título da vaga para: rh@brokeramazonia.com.br





1 Analista de Engenharia de Produto

Missão: Atuar no desenvolvimento de projetos de novos produtos, bem como modificações e atualizações nos existentes na Engenharia em Manaus.

Ensino Superior completo em Engenharia de Produção, Mecânica e afins;

Elaboração e gerenciamento de BOM de produto;

Conhecimentos em sistemas ERP;

Inglês intermediário.

Encaminhar currículo com pretensão salarial para empregamazonas@gmail.com





1 Auxiliar de Departamento Pessoal

Escritório de Contabilidade em Manaus contrata, auxiliar de departamento pessoal para as seguintes atividades:

- Admissão de Funcionários

- Demissão de Funcionários

- Calculo da Folha de Pagamento

- Cálculos Rescisórios

- Programação e Cálculos de Férias

- Envio CAGED

- Controle de Ponto

Perfil do (a) candidato (a):

Essencial:

- Curso Superior Completo ou Cursando em Contabilidade

- Conhecimento no pacote Office do Windows

- Organização, excelente comunicação, redação e relacionamento interpessoal

Diferencial:

- Ter trabalhado em escritório de contabilidade

- Ter trabalhado com sistema Alterdada

Informações:

- Salario: A Combinar

- Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde.

- Horário de Trabalho: Segunda a Sexta

Atenção: Candidatos (as) que se encaixam ao perfil da vaga, favor enviar currículo no corpo do e-mail para: selecaoescritoriocontabil91@gmail.com





1 Almoxarife

Com os seguintes pré requisitos:

Experiência (Recebimento e rotinas de almoxarifado);

Excel Intermediário;

Curso de Operador de empilhadeira;

Disponibilidade para turnos;

Enviar CV para ronys_porfirio@hotmail.com





1 Auxiliar Fiscal

Requisitos:

- Superior completo ou cursando a partir do 6.º período em Ciências Contábeis;

- Experiência mínima na função de 01 ano comprovada em carteira;

- Ter atuado em empresas que utilizam o sistema Alterdata.

Diferencial: Ter atuado em escritório de contabilidade e industria.

Conhecimentos necessários:

- Lançamentos diversos;

- Apuração de tributos pelo lucro real e presumido;

- Análise de Custos e estoque;

- Incentivos fiscais, suframa;

- Sped ICMS, Contribuições,

- Análise de Custos e estoque;

- Obrigações acessórias do setor fiscal/tributário.

Interessados devem encaminhar para: contabil1.jmassessoriacontabil@gmail.com





1 Advogado Trabalhista/Civil

Superior completo em Direito com registro na OAB.

Conhecimento na confecção de peças jurídicas e pareceres. Vivência em audiências, peticionamento e diligências nos fóruns e órgãos e atendimento ao cliente.

Conhecimento no Pacote Office

Ter conhecimento no sistema PJE e ESAG

Carro próprio e CNH.

Interessados enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail: recrutamentomao18@gmail.com





1 Líder de projetos de NPI (Automotivo)

Oportunidade para atuar em Manaus-AM

Formação Superior em Engenharia, com Especialização;

Vivência anterior em implantação de novos produtos no segmento automotivo, gestão de cronogramas, projeção e análise de investimentos, negociações diversas e viagens internacionais;

Inglês avançado;

Passaporte válido e visto atualizado (desejável);

Ter atuado com autoradio e conhecimentos em IATF e APQP (ISO TS) são diferenciais importantes;

Domínio no pacote office.

Profissionais interessados, gentileza enviar CV, informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





1 Motorista de Transporte Especial

Ensino Médio completo.

Experiencia na função;

Vivencia com transporte de passageiros.

CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Cat. D

Disponibilidade de horário, ótima comunicação que possua cursos referente ao transporte.

Preferência que resida na zona Leste ou Oeste .

Encaminhar currículos para selecao@martinsrentacar.com.br





1 Analista de PCM PL

- Ensino Superior Completo em áreas correlatas

- Experiência na função, atuação no planejamento e controle de materiais

- Excel e Inglês avançado (Imprescindível)

Aos interessados que atenderem o perfil, favor encaminhar currículo e pretensão salarial para o email: selecaoregiaonorte@gmail.com informando o TITULO DA VAGA no campo ASSUNTO





1 Auxiliar de Cozinha

Experiência mínima de 6 meses

Ensino Fundamental Completo

Pró-ativo,desenrolado e com total disponibilidade de horário

Interessados enviar curriculum com titulo da vaga para: soholounge.rh@gmail.com

Profissionais de T.I

Técnicos de redes de internet e computadores ( Cursando análise de Sistemas, Tecnologia de Redes ou Ciência da Computação)





1 Programador

Desenvolvedor de web

Desenvolvedor de aplicativo

Engenheiro de software

Formação em Análise de Sistema, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciência da Computação.

Enviar currículo para solucaorh18@gmail.com.





1 Supervisor de Peças (Automotivos)

Formação superior;

Vivência anterior em gestão de pessoas e estoque, controles e processos de recebimento e expedição;

Domínio do pacote Office;

Disponibilidade de horário.

Interessados encaminhar currículo informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





1 Estagiário em Administração

Formação: Ensino Superior Cursando em Administração ou áreas afins - Do 2° ao 6° Período

Conhecimento: Excel

Interessados enviar currículo para o e-mail: vagas1.mao@gmail.com





1 Supervisor de Comunicação Visual

Ensino médio completo ou cursando ensino superior.

Experiência em criação de artes gráficas, processo de criação final, acabamento e instalação do material.

Os candidatos interessados, que atenderem ao perfil da vaga, enviar seu currículo para o e-mail: rairamos17@gmail.com, sob o título: SUP. COMUNICAÇÃO VISUAL.





1 Operador de Empilhadeira

Ensino médio completo

Vivência na função em operar empilhadeira e disponibilidade de horário.

Indispensável curso Atualizado de Operador de Empilhadeira e NR-11 e CNH/B.

Os interessados enviar currículos para: ssophiah.oliveira@gmail.com





1 Assistente de TI

Competências técnicas: Conhecimento de hardware e software, redes

Competências comportamentais: comunicação, ousadia e relacionamento interpessoal.

Experiência: Desejável experiência na função;

Formação: Superior cursando Tecnologia da Informação.

Interessados que estiverem dentro do perfil mandar o currículo atualizado para: rh@brokeramazonia.com.br





1 Analista de DP

Formação: Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência em DP, Cálculo de folha de pagamento, lançamento, , recolhimento dos encargos sociais, cálculo de férias, rescisão, CAGED, SEFIP, DIRF, RAIS, admissões, afastamentos e licenças;

Conhecimento em sistema Alterdata e E-Social;

Domínio em informática (Excel), elaboração de relatórios.

Encaminhar currículos apenas candidatos que tenham experiência em DP, com pretensão salário para selecao@martinsrentacar.com.br

1 Estoquista

-A partir de 25 anos

-Cursando Logística

-Experiência de Estoque

-Currículo somente com foto

Envie seu currículo com o nome da vaga no "Assunto " do e-mail para: selecao-pro@hotmail.com

Somente os que atenderem ao perfil da vaga!





1 Executivo de Contas (Tecnologia)

Oportunidade para atuar em Manaus/AM

Formação superior com especialização;

Vivência anterior em atividade comercial, conhecimento de processos industriais e subsistemas relacionados;

Ter interesse por tecnologia e inovação, ERP e projetos;

Ter trabalhado com Sistema TOTVS ou MICROSIGA será considerado diferencial;

Inglês avançado;

Veículo próprio;

Disponibilidade de horário.

Profissionais interessados, gentileza enviar currículo, informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





1 Orçamentista/Assistente de Obras

Nível

Superior ou cursando.

Experiencia:

Comprovada: Nas áreas de atendimento ao público, setor administrativo ou

áreas relacionadas;

Documentação

completa e referências.

Informática

Avançada, Pacote Office;

Conhecimento

e experiência em orçamento/planejamento de obras, relacionamento

interpessoal com clientes internos e externos, serviços administrativos.

Habilitação

Cat.: B.

Indispensável:

Trabalho em Equipe, Pro atividade; Responsável; Compromisso com os

objetivos da empresa;

Disponibilidade de Horário

Os interessados que atenderem aos requisitos enviar currículo para e-mail: atendimento@innovarmanaus.com.br sob o título: Orçamentista/Assistente de Obras.





1 Serviços Gerais/Manutenção Predial

Experiencia:

Comprovada: Nas áreas de Serviços Gerais, Manutenção Predial, Artífice ou

áreas relacionadas.

Documentação

completa e referências.

Desejável

Informática

Indispensável:

Trabalho em Equipe, Pró atividade; Responsável; Compromisso com os

objetivos da empresa;

Disponibilidade de horário.

Os interessados que atenderem aos requisitos enviar seu currículo para e-mail: atendimento@innovarmanaus.com.br sob o título: Manutenção Predial





1 Atendimento Comercial/Suporte MKT-TI

Nível:

Superior ou cursando.

Experiência:

Comprovada: Nas áreas de atendimento ao Público, administração, Marketing,

Suporte de TI ou áreas relacionadas.

Documentação

completa e referências.

Informática

Avançada, Pacote Office; estrutura de rede

Conhecimento

de equipamentos de informática, Multi Mídia e redes sociais

Desejável:

Corel Draw e Photoshop

Indispensável:

Trabalho em Equipe, Pro atividade; Responsável; Compromisso com os

objetivos da empresa;

Desejável:

Habilitação CAT – B;

Disponibilidade de horário.

Os interessados que atenderem aos requisitos enviar seu currículo para e-mail: atendimento@innovarmanaus.com.br sob o título: Atendimento Comercial/Suporte MKT-TI.





1 Recepcionista/Atendente Comercial

Nível

Superior ou cursando.

Experiência:

Comprovada: Nas áreas de atendimento ao público, setor administrativo ou

áreas relacionadas;

Documentação

completa e referências.

Informática

Avançada, Pacote Office;

Noções

de equipamentos de informática, Multi Mídia e redes sociais

Indispensável:

Trabalho em Equipe, Pro atividade; Responsável; Compromisso com os

objetivos da empresa;

Disponibilidade de Horário

Os interessados que atenderem aos requisitos enviar currículo para e-mail: atendimento@innovarmanaus.com.br sob o título: Atendimento.

FrioGás Engenharia Eireli contrata vagas temporárias de:

Pintor Industrial

Mecânico Industrial

Soldador

Ajudante de Manutenção

Carpinteiro

Bombeiro Civil

Bombeiro Hidráulico



Montador Industrial com experiencias em montagem de Tanques

Requisitos para vagas

NR 33

NR 35

Comprovação em CTPS

Disponibilidade de Horário

Disposição para Trabalhar em espaço confinado

Disposição para Trabalhar em/com Efluentes

Os interessados devem encaminhar currículo até 21/02/2019 para o e-mail: seleçãorh.friogas@gmail.com.





1 Analista de Departamento Pessoal

Conhecimentos : Folha de pagamentos, impostos acessórios,folha de ponto,benefícios, generalista.

Nível Superior Completo

Especialidade em folha de pagamento

Benefícios

Benefícios: VT/VA/ plano de saúde,

Enviar para : recrutamentoamsec@gmail.com





1 Analista Financeiro

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e áreas afins

Conhecimentos em:

- Baixa e controle de recebimento

- Movimentação de recebimento de clientes

- Relatório de contas a receber

- Controle de cobrança via boleto

- Análise de créditos e emissão de relatórios do Serasa

Vasta experiência em processo de cobrança

Pacote Office Avançado

Interessados encaminhar currículos para: recrutar.norte@gmail.com





1 Supervisor de Peças (Automotivos)

Formação superior;

Vivência anterior em gestão de pessoas e estoque, controles e

processos de recebimento e expedição;

Domínio do pacote Office;

Disponibilidade de horário.

Interessados encaminhar currículo informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





Supervisor de pós-venda

Formação

superior com especialização;

Vivência no

segmento automotivo;

Negociação com

fornecedores e clientes;

Tratativas de defeitos de campo.

Profissionais interessados, gentileza enviar CV, informando o cargo e a pretensão salarial, para: vagas1@sinapsyrh.com.br





Executivo de Contas (Tecnologia). Oportunidade para atuar em Manaus/AM

Formação superior com especialização;

Vivência anterior em atividade comercial, conhecimento de processos industriais e subsistemas relacionados;

Ter interesse por tecnologia e inovação, ERP e projetos;

Ter trabalhado com Sistema TOTVS ou MICROSIGA será considerado diferencial;

Inglês avançado;

Veículo próprio;

Disponibilidade de horário.

Profissionais interessados, gentileza enviar currículo, informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





1 Auxiliar de Departamento Pessoal

Requisitos

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando o Ensino Superior em Administração, Contabilidade ou áreas afins

Conhecimentos:

- Conhecimento no Sistema Alterdata - DIFERENCIAL

- Conhecimentos em Benefícios: Vale Transporte, Médico, Odontológico, Seguro, Drogaria, Bolsa, Creche, Vale Alimentação

- Gerenciamento de Ponto: WPonto - Alterdata

- Noções de Admissão, Demissão e Folha de Pagamento

- Noções de R&S e T&D

Desejável:

- Outlook

- Word

- Excel - DIFERENCIAL

- Power Point

*INÍCIO IMEDIATO

Interessados enviar e-mail com o título da vaga para: consultrh.manaus@gmail.com





1 Analista de Suporte Jr

Formação Necessária: Ensino Superior Cursando ou Complete em Sistemas da Informação ou área afins

Requisições Desejáveis : Sólidos Conhecimentos em Linux, Windows Server, Windows Desktop, Redes TCP/IP, Cabeamento Estruturado, Fibra óptica.

Interessados enviar currículo com o Título da vaga para: grupo.recruta@gmail.com





1 Cartazista

Requisitos:

Formação acadêmica: Ensino Médio completo

Experiência mínima: 1 ano

Conhecimentos prático: Elaborar cartazes manualmente, fixar banners e cartazes e decorar loja,

Habilidade: Proativo, Participativo, Boa escrita,

Os interessados deverão encaminhar o currículo informando o título da vaga para servicorh.am@outlook.com





1 Auxiliar Administrativo (Suporte de Diretoria)

- Sexo Feminino;

- Ensino superior completo ou cursando;

- Cnh "B" ;

- Domínio em informatica;

- Experiência comprovada como recepcionista, secretária e afins;

- Disponibilidade de horário;

- Boa Caligrafia, Comunicativa, Discreta e Pró ativa.

Interessados enviar currículo para selecao.manaus92@gmail.com





1 Analista Contábil JR

Requisitos:

- Superior completo em Ciências Contábeis ou áreas afins;

- Experiência mínima na função de 01 ano comprovada em carteira;

- Ter atuado em empresas que utilizam o sistema WINTHOR.

Diferencial: Ter atuado na função em empresa comercial.

Conhecimentos Necessários:

- Integração contábil;

- Lançamentos diversos;

- Conciliação;

- Análise de balancete;

- Análise de Custos e estoque;

- Apuração de tributos pelo lucro real e presumido;

- Obrigações acessórias do setor contábil.

(Os conhecimentos serão avaliados por meio de teste de conhecimentos compatível com a função)

Interessados devem encaminhar currículos para: selecionareficiencia2019@gmail.com, identificando o nome da vaga no titulo do email e sua pretensão salarial.

OBS: Currículos sem pretensão serão descartados.





1 Auxiliar de Cozinha

Experiência mínima de 6 meses

Ensino Fundamental Completo

Pró-ativo,desenrolado e com total disponibilidade de horário

Interessados enviar curriculum com titulo da vaga para: soholounge.rh@gmail.com





1 Analista de PCM PL

- Ensino Superior Completo em áreas correlatas

- Experiência na função, atuação no planejamento e controle de materiais

- Excel e Inglês avançado (Imprescindível)

Aos interessados que atenderem o perfil, favor encaminhar currículo e pretensão salarial para o email: selecaoregiaonorte@gmail.com informando o TITULO DA VAGA no campo ASSUNTO

Profissionais de T.I

Tecnicos de redes de internet e computadores ( Cursando análise de Sistemas, Tecnologia de Redes ou Ciência da Computação)





Programador

Desenvolvedor de web

Desenvolvedor de aplicativo

Engenheiro de software

Formação em Analise de Sistema, Engenharia da Computação, Engenharia da computação.

Enviar curriculo para o e-mail: solucaorh18@gmail.com





1 Motorista de Transporte Especial



Ensino Médio completo.

Experiencia na função;

Vivencia com transporte de passageiros.

CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Cat. D

Disponibilidade de horário, ótima comunicação que possua cursos referente ao transporte.

Preferência que resida na zona Leste ou Oeste .

Encaminhar currículos para selecao@martinsrentacar.com.br





1 Ajudante de Carga e Descarga

Requisitos:

Sexo Masculino;

Ensino Médio Completo

Com experiência em apoio logístico, movimentação de carga e descarga, 5s, manuseio de paleteiras, matrins, e outras atividades

Disponibilidade para atuar em turnos.

OBS: Preferencialmente que more no Novo Israel, Manôa, Colônia Santo Antônio, Santa Etelvina e proximidades.

Interessados encaminhar currículo para o e–mail: setordegenteegestao.selecao@gmail.com

Currículos fora do perfil citado acima serão descartados.





1 Líder de Projetos de NPI (Automotivo

Oportunidade para atuar em Manaus-AM

Formação Superior em Engenharia, com Especialização;

Vivência anterior em implantação de novos produtos no segmento automotivo, gestão de cronogramas, projeção e análise de investimentos, negociações diversas e viagens internacionais;

Inglês avançado;

Passaporte válido e visto atualizado (desejável);

Ter atuado com autoradio e conhecimentos em IATF e APQP (ISO TS) são diferenciais importantes;

Domínio no pacote office.

Profissionais interessados, gentileza enviar CV, informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





1 Analista de RH - Generalista

Requisitos:

Ensino Superior Completo em Administração, Recursos Humanos, ou áreas afins;

Experiência na Função;

Informática Avançada;

Experiência no Sistema Protheus/TOTVS (Indispensável).

Atividades:

Departamento de Pessoal (FOPAG – Admissão, Demissão, Férias, Rescisão, 13º e etc;

Relatórios Gerenciais;

Noções de T&D;

Noções de R&S.

Competências Comportamentais: alto nível de energia, iniciativa, capacidade de adaptação.

Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: vagarh.conf@gmail.com, com o título para identificação da vaga e Pretensão Salarial.





1 Supervisor de Peças (Automotivos)

Formação superior;

Vivência anterior em gestão de pessoas e estoque, controles e processos de recebimento e expedição;

Domínio do pacote Office;

Disponibilidade de horário.

Interessados encaminhar currículo informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br





1 Líder de Prevenção e Perdas

Requisitos:

Ensino Superior completo ao cursando

Experiência em liderar de equipes na área de segurança patrimonial / prevenção

Habilidade: Proativo, Participativo, liderar pessoas

Os interessados deverão encaminhar o currículo informando o título da vaga para servicorh.am@outlook.com





1 Gerente de Loja

Ensino Superior Completo em Administração, Marketing ou áreas afins;

Experiência anterior na função;

Experiência com gestão de equipes de vendas.

Disponibilidade de horário: Seg a Sex de 8:00 as 18:00/ Sáb: 8:00 as 12:00

Interessados(as) encaminhar currículo para souzaaguiar.isis@gmail.com identificando o título da vaga no assunto





1 Coordenador Financeiro

Formação Superior completa em Administração, Contabilidade ou Economia;



Responsável por atividades da área Financeira: contas a pagar e a receber, conciliação bancária, nota fiscal, contratos em geral, documentos, dentre outros;

Gestão de riscos e análise financeira.

Vivência com Assessoria contábil, contato com fornecedor e clientes, compras e relatórios gerenciais;

Pacote office

Interessados que estiverem dentro do perfil enviar currículo com o título da vaga para: rh@brokeramazonia.com.br

