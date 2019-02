Precisa de emprego? Veja as 64 vagas disponíveis nesta quinta

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) oferece 64 vagas de emprego nesta quinta-feira (21).

Os interessados devem comparecer, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas acontece às 7h, e o atendimento é das 8h às 17h. Os candidatos precisam estar com documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:

(4) VAGAS: COPEIRO HOSPITALAR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiencia na área de dieta ou nutrição e que tenha trabalhado em hospital. (Documentação completa).

(2) VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área. (Documentação completa).

(1) VAGA: ELETRICISTA-ELETROTÉCNICA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiencia em maquinas injetoras extrusoras. (Documentação completa).

(1) VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Médio completo. (Técnico em Segurança do Trabalho).

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiencia na área. (Documentação completa)

(4) VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em costura industrial e disponibilidade. (Documentação completa).

(4) VAGAS: CONFECCIONADOR DE CARIMBOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em fazer carimbos e chaves. (Documentação completa).

(5) VAGAS: MOTOCICLISTA (OFFICE BOY)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com CNH categoria “A” (categoria “B” será um diferencial.

(3) VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Primeiro emprego.

Obs.: Curso de atendimento ao público.

(2) VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Para trabalhar no canteiro de obras, disponibilidade de horário, suporte para pedreiros, pintor, encanador e carpinteiro. (Físico, auditivo/visual).

(15) VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Informática básica e com disponibilidade de horário.

(10) VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Indiferente.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Com experiência na área (em carteira).

(1) VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Documentação completa.

(1) VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Documentação completa.

(1) VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área e documentação completa.

(1) VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Fazer comida para 300 pessoas, disponibilidade de horário.

(1) VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Curso de atendimento ao cliente, com disponibilidade de horário, comunicativo e proativo.

(2) VAGAS: DESIGN GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior cursando

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento em CorelDRAW, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário e documentação completa.

(1) VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior cursando (Contabilidade).

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com CNH categoria “B”, conhecimentos em planilhas de Excel, com utilização de fórmulas, habilidade com o público, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

*Com informações da Assessoria





