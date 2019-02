Veja vagas de emprego disponíveis em Manaus e mande seu currículo

Veja as oportunidades disponíveis e garanta já a sua vaga de emprego | Foto: Divulgação

Manaus - O Portal Em Tempo recebe todos os dias oportunidades de emprego diretamente dos RH's de Manaus. Veja as vagas disponíveis e mande logo seu currículo.

Gerente de logística

Local de atuação: Manaus/AM

Formação: Superior completo em logística, administração e/ou áreas correlatas.

Requisitos obrigatórios: Ampla experiência no gerenciamento da área logística: recebimento, estoque e expedição de matéria prima e produto acabado.

Inglês avançado

Diferencial: Ter atuado no segmento eletroeletrônico nesta função.

Interessados que atendam ao perfil acima, por gentileza, encaminhar currículo com pretensão salarial para o e-mail: selecaoregiaonorte@gmail.com mencionando o título da vaga no campo assunto.

Eletricista predial

Ensino médio

Conhecimento em manutenção preventiva e corretiva em quadro de força, comandos elétricos e demais equipamento de energia em prédios, analisar as necessidades de troca e regulagem de peças e aplica testes de funcionamento.

Necessária à experiência com manutenções elétricas prediais

Com disponibilidade de horário

Os interessados encaminhar currículos para o e-mail: vagassabertass2@gmail.com

Analista de PCP Jr

Superior completo em administração ou engenharia.

Sólidos conhecimentos com elaboração de planejamento e controle de produção, matéria prima e insumos, visando a plena utilização da capacidade produtiva e o atendimento das necessidades dos clientes. Definir, em conjunto com a área comercial, o estoque de segurança e fazer contato com o PCP de clientes.

Necessário à vivência na função em indústrias.

Os interessados encaminhar currículos para o e mail: recrutandootalentoss@gmail.com

Motorista

Experiência mínima de 02 anos em entregas na capital e no interior do estado.

Ensino médio completo

CNH categoria d

Interessados enviar c.v para:

Selecao_rh@live.com

Inspetor da Qualidade Eletrônico

Ensino médio completo

Conhecimento em: identificar não conformidades e recomendar as providências corretivas, auditorias, instrumentos, medidores e outras atividades relacionadas à área.

Cursos: ferramentas da qualidade e informática avançada.

Necessário à vivência na função em indústria de eletroeletrônico.

Os interessados encaminhar para o e-mail: vagassabertass@gmail.com

Assistente administrativo financeiro

Requisitos: experiência na área administrativa e financeira. Tendo realizado criação de requisição, criação de pedidos, lançamento de nota fiscal, migo, miro, controle de estoque, conhecimento contas a pagar e receber. Sistema sap (obrigatório). Excell avançado.

Graduação em Administração ou Contabilidade (completa ou cursando).

Disponibilidade de horário comercial. ·.

Interessados encaminhar currículo com o título da vaga

Para: recursoshumanos.confidencial1@gmail.com

Assistente de Compras/Logístico

Ensino médio completo

Experiência em compras nacionais e internacionais (mínimo 6 meses).

Excel básico e avançado

Favor enviar currículo somente quem preencher os requisitos da vaga para recrutamentoadm2016@outlook.com.br com o título da vaga, receberemos currículos até 10/01/2019.

Serralheiro

Ensino médio completo;

Conhecimento com solda eletrodo revestido e maçarico de corte; experiência em empresas metalúrgicas.

Interessados enviar currículo para e-mail: daniela.marques@acosam.com.br

Nutricionista

Requisitos:

Formação acadêmica: ensino superior completo em nutrição, desejável pós-graduação controle de qualidade ou vigilância sanitária de alimentos.

Experiência mínima: 1 ano

Experiência em liderar de equipes.

Conhecimentos específicos: pacote office intermediário, legislação sanitária, controle de custo, boas práticas de manipulação e procedimentos operacionais padronizados.

Habilidades:

Saber lidar com pessoas;

Capacidade de organização;

Ter habilidade para trabalhar em equipe;

Os interessados deverão encaminhar o currículo informando o título da vaga para: servicorh.am@outlook.com

Almoxarife

Formação: ensino superior ou tecnólogo em logística (completo ou cursando)

Aptidão comportamental: cooperatividade, organização, bom relacionamento interpessoal, discrição, dinamismo, trabalho em equipe, disponibilidade para trabalhar aos sábados, proatividade e comprometimento.

Conhecimentos e habilidades: recebimento e classificação mercadoria, logística de armazenagem, movimentação de estoque, inventários e demais conhecimentos relacionados a área.

Base salarial: r$ 1.400.00

Benefícios: transporte e alimentação.

Disponibilidade para trabalhar se segunda a sábado.

Enviar currículo para: selecao.seletiva@gmail.com

Analista de RH Jr

Ensino superior completo em administração ou áreas afins.

Pacote office intermediário.

Experiência nos subsistemas de rh: folha de pagamento, admissão, rescisão, encargos e obrigações trabalhistas, benefícios e serviços.

Conhecimento e experiência no sistema e-social

Enviar currículos com datas de entrada e saída das empresas.

Os interessados, que atendam os requisitos, enviar seu currículo para o e-mail: psicologabrunabrasil@gmail.com, sob o título: analista de rh jr, somente neste formato.

Enfermeiro (a) Coordenador (a)

Requisitos:

Ensino superior completo em enfermagem;

Pós graduação em gestão hospitalar, centro cirúrgico ou áreas afins;

Experiência com gestão de pessoas e processos;

Conhecimentos em acreditação hospitalar;

Rotinas do setor de centro cirúrgico.

Interessados que atenda a descrição acima enviar currículo com o título da vaga para o e-mail: recrutamento.selecao351@gmail.com

Jardineiro

Ensino fundamental completo

Experiência na função anterior

Nr-35 atualizado

Disponibilidade de horário

Enviar currículo para: selecao5.manaus@gmail.com

Analista de Documentação Técnica

Formação: ensino médio técnico completo nas áreas de informática, eletrônica, automação de sistemas. Pacote office e excel avançado;

Requisitos: com vasta experiência na função em empresas do polo industrial de manaus (preferencialmente em multinacionais). Experiência em atualizações de especificações técnicas em sistemas informatizados. Bom nível de comunicação e relacionamento interpessoal.

Desejável conhecer o idioma inglês ou espanhol (intermediário ou avançado).

Interessados enviar cv com o nome da vaga para o e-mail: vagasmaompw@gmail.com

Cozinheiro (a)

Requisitos:

Formação: ensino médio completo ou cursando superior

Conhecimento prático / experiência anteriores

Experiência mínima 01 ano na função, ter criatividade, higiene, proativa.

Execução de cardápios, elaboração do preparo e organização dos serviços na cozinha.

Os interessados por gentileza encaminhar o currículo colocando no campo assunto o nome da vaga para o e-mail servicorh.am@outlook.com

Assistente de controladoria

Ensino superior em ciências contábeis, administração ou afins.

Conhecimento em conciliações de contas patrimoniais e resultados, análises, classificações, registros e lançamentos contábeis;

Retenções e apurações de impostos;

Excel avançado;

Desejáveis conhecimentos em:

Inventario de produtos em gerais;

Auditoria interna e externa;

Os interessados que atendam o perfil deverão encaminhar currículos para: acelconsult@gmail.com, informado pretensão salarial e no campo assunto, o título da vaga.

Supervisor de vendas

Descrição das atividades

Buscar continuamente alternativas que possibilitem o atingimento das metas de venda, sem prejuízo dos níveis de preço e de resultados, bem como a manutenção/incremento da participação de mercado.

Gerenciar as atividades relativas aos processos de venda da unidade, envolvendo prospecção e negociação, visando atingir as metas de vendas e lucratividade, e a satisfação das necessidades dos clientes.

Definir, em conjunto com marketing corporativo, as ações de marketing da unidade, envolvendo estratégias de comunicação, campanhas de vendas, eventos, folhetaria, entre outros, a fim de fortalecer a marca no mercado e alavancar as vendas;

Gerenciar as atividades relativas às reservas, visando atender às necessidades dos clientes e atingir as metas de ocupação e lucratividade;

Responder pelas negociações das tarifas, utilizando o tarifário pré-determinado, visando valorizar os créditos concedidos, bem como atingir as metas estabelecidas;

Participar de convenções, congressos e feiras, para pesquisar, divulgar e identificar oportunidades de negócios, com objetivo de aumentar a visibilidade da empresa, estreitar a rede de contatos e, consequentemente, maximizar os resultados da unidade;

Monitorar a concorrência de forma global, visando garantir a competitividade e o posicionamento do hotel no mercado em curto, médio e longo prazo;

Assegurar o alcance das metas dos indicadores de desempenho da área, por meio do acompanhamento parcial dos resultados e elaboração de planos de ação;

Gerir todos os colaboradores do departamento de forma harmoniosa visando a melhoria contínua, promovendo um ambiente de trabalho saudável e motivador;

Requisitos básicos:

Formação: superior em turismo, hotelaria, administração de empresas, marketing ou similar.

Experiência indispensável: em gerenciamento de área comercial de hotel, mínima de 01 ano.

Principais competências: conhecimento do mercado de serviços e do segmento hoteleiro, estratégias de vendas, custos e preços, marketing, comunicação, relacionamento interpessoal, relações públicas e eventos, negociação, gestão de pessoas, sensibilidade para identificação de oportunidades, inglês intermediário/fluente, conhecimento do pacote office, carro próprio.

Horário de trabalho: de segunda-feira a quinta-feira das 08h às 18h e as sextas das 08h às 17h.

Remuneração: compatível com o mercado.

Os interessados deverão enviar cv para o e-mail rhmanaus.recrutamento@gmail.com

Auxiliar de produção (pdc)

Com ou sem experiência

Que more nos bairros próximos à torquato tapajós ou à rodovia br 174

Os interessados deverão encaminhar o currículo para: talentosam@gmail.com

Informado pretensão salarial e no campo assunto, o título da vaga.

Analista de auditoria

Nível superior completo em contabilidade administração ou afins;

Pós-graduação em Auditoria, Controladoria ou afins.

Experiência comprovada em carteira;

Conhecimentos em: inventários de produtos alimentícios e etc.

Auditoria interna e externa;

Elaboração de relatórios gerenciais

Excel avançado, tabela dinâmica e etc.

Os interessados dentro do perfil deverão encaminhar currículo para: gestaodetalentos07@gmail.com, informado pretensão salarial e no campo assunto, o título da vaga.

Dentista

Com experiência em ortodontia e parte clínica

Dinâmico de fácil relacionamento e tenha como principal característica o bom atendimento ao cliente.

Oferecemos 30% à clínica disponibiliza dos os instrumentais e todos os materiais. Ou 40%%. O profissional entra com instrumentais e materiais de uso clínico.

Enviar currículo para: gesielrubens@gmail.com

Vendedor externo

Atividades a serem desenvolvidas: Vendas porta a porta; Emissão de relatórios diários;

Visitas constantes aos clientes; Apresentação e treinamento sobre produtos; Trabalhar com metas; Disponibilidade de horário; Disponibilidade para viagens; Identificar oportunidades de negócios (prospecção); Ornamentação do pdv; Fechar contratos de vendas; Acompanhar pedidos; Realizar pós venda; Requisitos necessários: Experiência na função; CNH B; Ensino médio completo; Lidar com pressão; Boa apresentação e comunicação; Responsabilidade; Raciocínio lógico.

Salário compatível com a função; Premiação; Plano de saúde; Ambiente desafiador.

Os interessados enviar currículo para o e-mail: rhortam26@gmail.com, colocando no campo assunto vendedor externo. Somente os currículos dentro do perfil informado serão avaliados.

Supervisor de Manutenção Industrial

Atender aos seguintes requisitos:

Ensino superior completo em engenharia mecânica, elétrica ou eletrônica.

Pós-graduação;

Conhecimentos em planos de manutenção, gerenciamento de processo e gestão de pessoas.

Excel avançado.

Experiência comprovada em ctps na área de supervisão.

Disponibilidade de horário;

Interessados enviar currículo para o e-mail: rhestrategicomanaus.com com pretensão salarial.

Auxiliar Administrativo

Ensino superior cursando em: administração, marketing ou logística;

Conhecimento desejado: emissão e recebimento de e-mails, redação fluente, raciocínio lógico, criatividade para elaboração de planilhas, experiência em atividades administrativas e comerciais.

Diferencial para vaga: informática avançada, microsiga, experiência em setor comercial. Habilidades: comunicação, relacionamento interpessoal, motivação.

Horário: segunda a sábado.

Benefícios: salário compatível, vale-transporte, cesta básica, refeição, plano de saúde.

Interessados enviar currículo para: rhortam26@gmail.com

Auxiliar de Produção

Ensino médio completo;

Disponibilidade de horário;

Experiência em empresas de fabricação de móveis,

Disposição e dinamismo.

Interessados enviar currículo para: rhortam26@gmail.com

Inspetor de segurança

Requisitos: experiência de no mínimo 2 anos como inspetor/supervisor/encarregado de segurança.

Habilitação ab (obrigatório).

Ensino superior completo (desejável ser na área de segurança).

Pacote office. (word e excell).

Comportamental: boa postura, proativo, boa comunicação, comprometido e saber lidar com pessoas.

Interessados encaminhar currículo com o título da vaga para: recursoshumanos.confidencial1@gmail.com.

Analista de Rh (Foco R&S T&D)

Escolaridade: ensino superior completo em psicologia

Imprescindível: crp ativo, excel avançado.

Desejável: pós-graduação / MBA em Gestão de Pessoas ou áreas afins.

Experiência: Foco em recrutamento e seleção; Elaborar, atualizar e aplicar os procedimentos da área de rh; Cargos e salários; Treinamento e desenvolvimento; Integração de novos colaboradores; Programas internos e clima organizacional; Avaliação de desempenho. Ser proativo, organizado e resiliente.

Interessados enviar currículo para: selecionar.mao@gmail.com.

Assistente Financeiro

Atendimento ao cliente

Vivência no setor de crédito ou cobranças

Desejável informática básica

Ensino médio completo

Atividades:

Negociar com os clientes inadimplentes

Confirmar recebimento de debito

Lançar na planilha

Enviar currículo para o e-mail: atendimento_adm@outlook.com.br

Assistente de logística (vaga exclusiva para PCD)

O que vai fazer? Realizar o monitoramento das frotas; Realizar cobrança da distribuição a fim de averiguar as justificativas dos desvios de rota. Entrar em contato com empresa de rastreamento sempre que identificado problemas na operação do sistema de rastreamento. Emissão de relatórios diários sobre desvios e utilização dos terminais de rastreamento por frota.

O que precisa ter? Ensino médio completo. Conhecimento da área geográfica, logística. Pacote office, excel avançado (fará teste prático).

O que você pode esperar? Salário compatível com o mercado + benefícios; Oportunidade de desenvolvimento de carreira.

Candidatos que atendam ao perfil devem enviar currículo e laudo médico (atualizado) para o e-mail: perfilvendas.am@gmail.com – (colocar no assunto: assistente pcd).

Currículos fora do perfil serão desconsiderados.

Assistente de Cobranças

Atendimento ao cliente

Vivência no setor de crédito ou cobranças

Desejável informática básica

Ensino médio completo

Atividades:

Negociar com os clientes inadimplentes

Confirmar recebimento de debito

Lançar na planilha

Empregospatrinedeoliveira@gmail.com

Supervisor de Produção ensino superior completo em Engenharia, Administração ou áreas afins;

Experiência em indústria do ramo eletroeletrônico;

Cursos de liderança e iso 9001;

Conhecimentos de lean manufacturing e kaizen;

Vivências em produção smd e montagem de produto acabado;

Disponibilidade de horário;

Desejável: inglês intermediário

Vagasrhmanausestrategico@gmail.com

Recepcionista de Restaurante

Horário: 12:00 às 20:20

Salário: r$1.103,53 + metas

Benefícios: vale transporte + alimentação+ plano odontológico + convênio com farmácia

Requisitos:

- Ensino médio completo;

- Disponibilidade para trabalhar aos finais de semanas e feriados;

- Habilidade de comunicação e interação;

Os interessados que atendem aos requisitos enviar currículo com foto para: Selecaodetalentos03@gmail.com

Vendedor

Empresa de pequeno porte no ramos gráfico em expansão seleciona:

Pré-requisitos para a posição:

Ensino médio completo e experiência em vendas disponibilidade para atuar no campo realizando visitas aos clientes; cnh categoria b; diferenciais:

Veículo próprio conhecimento na área gráfica

Principais atividades e responsabilidades:

- Realizar fluxo de visitas e frequência conforme planejado; • prospectar novos clientes e realizar a manutenção da carteira atual; • negociar condições comerciais; • acompanhar mudanças no mercado com objetivo de garantir atendimento às demandas de nossos clientes;

Benefícios: Salário r$1.050,00 + comissão ajuda de custo vale-transporte vale-refeição

Enviar CV para: atendimento@personaleasy.net com o título "vendas"

Motorista - categoria d

- experiência de no mínimo 1 ano na função, comprovada em ctps;

- ensino médio completo os interessados que atendem aos requisitos enviar e-mail para:

Selecaodetalentos03@gmail.com

Gerente de Restaurante

- Ensino superior cursando;

- Experiência na área de gerencia;

- Disponibilidade de horário;

Os interessados que atendem aos requisitos enviar e-mail para:

Selecaodetalentos03@gmail.com

Estagiária de Pedagogia

Estagiária do curso de pedagogia com os seguintes requisitos:

* Cursando pedagogia cursando até o 6º período;

* Disponibilidade pela manhã/tarde

* Sexo feminino.

Enviar para fds.selecao@hotmail.com

Escola de educação infantil seleciona:

Professora de educação infantil com os seguintes requisitos:

* Formada no curso de pedagogia;

* Experiência na área de educação infantil;

* Disponibilidade de horário;

* Sexo feminino.

Enviar para fds.selecao@hotmail.com

Líder de Logística

Ensino superior completo em Logística ou afins;

Conhecimentos nas ferramentas lean manufacturing;

Excel avançado;

Experiência em Erp Protheus.

Interessados enviar currículo para:vagasmanauscc@gmail.com

Líder de Produção

Ensino superior completo;

Pacote office;

Pdca e ferramentas da qualidade;

Metrologia;

Tempos e métodos;

Kaizen;

5s;

Iso 9001; interessados enviar currículo para:vagasmanauscc@gmail.com

Vendedor Externo

Atividades a serem desenvolvidas:

* Vendas porta a porta;

* Emissão de relatórios diários;

* Visitas constantes aos clientes;

* Apresentação e treinamento sobre produtos;

* Trabalhar com metas;

* Disponibilidade de horário;

* Disponibilidade para viagens;

* Identificar oportunidades de negócios (prospecção);

* Ornamentação do pdv;

* Fechar contratos de vendas;

* Acompanhar pedidos;

* Realizar pós venda;

Requisitos necessários:

* Experiência na função;

* CNH B;

* Ensino médio completo;

* Lidar com pressão;

* Boa apresentação e comunicação;

* Responsabilidade;

* Raciocínio lógico.

* Salário compatível com a função;

* Premiação;

* Plano de saúde;

* Ambiente desafiador.

Os interessados favor enviar currículo para o e-mail: rhortam26@gmail.com, colocando no campo assunto vendedor externo. Somente os currículos dentro do perfil informado serão avaliados.

Auxiliar de produção (PCD)

Com ou sem experiência que more nos bairros próximos à torquato tapajós ou à rodovia BR 174

Os interessados deverão encaminhar o currículo para: talentosam@gmail.

Informado pretensão salarial e no campo assunto, o título da vaga.

Operador de Máquina

Experiência com máquina empacotadora Eximaq

Ensino médio completo;

Curso na área de automação;

Experiência na na operação e manutenção de máquinas Eximaq;

Pacote office;

Residente na zona sul da cidade.

Interessados enviem currículo para o e-mail vagas.strategicas@gmail.com

Pintor Predial

Necessário:

Experiência na função;

Conhecimento técnico de equipamentos de pintura normas e segurança;

Diferencial

Cursos na área de pintura

-NR35

Interessados e que preencham os requisitos podem enviar currículos para: rheng.recruta@gmail.com

Agente de Portaria

Processo seletivo para agente de portaria.

Interessados enviar currículo para o e-mail: supervisao@primaziacondomínios.com

Supervisor de manutenção industrial

Ensino superior completo em engenharia mecânica, elétrica ou eletrônica.

Pós-graduação;

Conhecimentos em planos de manutenção, gerenciamento de processo e gestão de pessoas.

Excel avançado.

Experiência comprovada em ctps na área de supervisão.

Disponibilidade de horário;

Interessados enviar currículo para o e-mail: rhestrategicomanaus.com

Vendedor Externo

Atividades: realizar vendas porta a porta dos serviços de telecomunicações garantindo o atingimento das metas.

Escolaridade: Ensino médio completo.

Necessário disponibilidade de horário comercial.

Desejável experiência com venda externa.

Cidade: Manaus – Am.

Interessados encaminhar currículo para recrutarempregos@outlook.com com o título “Vendedor Externo – Manaus”.

