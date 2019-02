Confira as 36 vagas de emprego nesta quarta-feira (27)

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas | Foto: Reprodução





Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza nesta quarta-feira, 27/2, 36 vagas de emprego nos postos da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, a partir das 8h.

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é necessário apresentar comprovação, como certificados, ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à Sorveteria Glacial)

1 VAGA: ATENDENTE – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo ou cursando;

EXPERIÊNCIA: não há necessidade de experiência.

1 VAGA: LAMINADOR DE SERRA/MADEIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com laminação de serra e madeira.

1 VAGA: VENDEDOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência comprovada em CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com vendas e orçamento de lentes segundo receita médica.

1 VAGA: ASSISTENTE DE COMPRAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter vasta experiência no ramo de material de construção.

1 VAGA: JARDINEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com manuseio de roçadeira, que saiba podar, fazer mistura do óleo para roçadeira e cuidar das plantas.

1 VAGA: LIDER DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com liderança de equipes.

1 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com manutenção predial preventiva, corretiva e pintura predial.

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Av. Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

3 VAGAS: ATENDENTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com atendimento ao cliente, recepcionar, apresentar os produtos através do cardápio, saber manusear smartphone no atendimento e recebimento das contas, realizar a organização e limpeza das mesas e cadeiras.

1 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com serviços de lavagem e limpeza de veículos, utilizando equipamentos e produtos químicos adequados. Ter Habilitação categoria B.

1 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com serviços de lavagem e limpeza de veículos, utilizando equipamentos e produtos químicos adequados.

4 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS - VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter disponibilidade para serviço pesado no auxílio em atividades de canteiros de obras.

2 VAGAS: COZINHEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com as atividades relacionadas ao preparo de refeições, acompanhar a evolução dos auxiliares, executar preparações culinárias, zelar pela conservação dos alimentos estocados.

1 VAGA: VENDEDOR INTERNO - VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com vendas de produtos alimentícios ou descartáveis. Ter domínio do pacote office e disponibilidade de horário.

3 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com pré-preparo, higienização e pequenas produções de alimentos dos vários setores de cozinha.

2 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA - VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com organização de estoque.

5 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS, contrato ou carta de recomendação.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter CNH "B", informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

4 VAGAS: GERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no segmento de confecções.

3 VAGAS: SUBGERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no segmento de confecções.

