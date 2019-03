Sine Manaus divulga vagas para sexta; 14 são exclusivas para mulheres

14 das vagas apresentadas serão para público feminino | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza nesta sexta-feira, 8/3, 20 vagas de emprego no posto da avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Centro-Sul, a partir das 8h.



Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 14 das vagas disponibilizadas serão exclusivas para o público feminino, entre elas estão oportunidades para líder de loja, mecânico sênior, eletricista júnior, mecânico eletricista, consultor comercial, gerente e subgerente de loja.

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas é necessário apresentar comprovação, como certificados, ou outros documentos.

Confira as vagas oferecidas:



POSTO CONSTANTINO NERY

1 VAGA: LÍDER DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com liderança de equipes em lojas de cama, mesa e banho.

1 VAGA: MECÂNICO SÊNIOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter curso técnico de mecânica e motores a diesel. Desejável curso em Eletrônica. Possuir experiência em manutenção de motores caterpillar.

1 VAGA: ELETRICISTA JÚNIOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter curso de NR 10; SEP- Sistema Elétrico de Potência e comandos elétricos. Possuir experiência com rebobinamento de motores/geradores elétricos (trifásicos e monofásicos).

1 VAGA: MECÂNICO ELETRICISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter sólido conhecimento elétrico em veículos pesados e leves intermediários, conhecimento em uso de software de motores eletrônicos.

1 VAGA: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico em Mecânica ou Eletromecânica Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: vivência em indústria de filme plásticos ou correspondente, Desenho técnico, Roscas, Compressor de ar e Chiller.

3 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS, contrato ou carta de recomendação.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter CNH "B", informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

4 VAGAS: GERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no segmento de confecções.

3 VAGAS: SUBGERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no segmento de confecções.

3 VAGAS: MECÂNICO DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico em Mecânica;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter vivência em indústria com monitoramento de múltiplas máquinas, alimentação de materiais e preenchimento do Relatório de Produção (hora a hora).

1 VAGA: AJUDANTE DE DEPÓSITO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com inventário, almoxarife, SAP e movimentação de carga, que já tenha trabalhado no seguimento de EPS, que saiba de empilhamento do produto.

1 VAGA: VENDEDOR INTERNO (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com vendas de produtos alimentícios ou descartáveis. Ter domínio do pacote office e disponibilidade de horário.