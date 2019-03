Stone abre vagas de emprego em Manaus para área comercial

Criada em 2012, em menos de cinco anos, a Stone se tornou a maior adquirente independente do mercado de pagamentos no Brasil | Foto: divulgação





Manaus - A Stone, maior adquirente independente do mercado de meios de pagamentos do Brasil, está buscando profissionais para integrar seu time comercial. As vagas são para consultor externo de vendas, com contato direto com os clientes e potenciais clientes.Há oportunidades para diferentes cidades brasileiras. Apenas em Manaus, são seis vagas para início imediato.

As inscrições para o processo seletivo das vagas abertas em Manaus podem ser feitas pelo link http://bit.ly/stoneemmanaus.

Os selecionados terão como atividade a prospecção de clientes, identificando potenciais vendas dos produtos da Stone para o comércio local, além de ficarem responsáveis pelo pós-venda. Os candidatos precisam estar, ao menos, cursando o Ensino Superior, ter experiência prévia na atividade comercial ou como empreendedor e interesse pelo setor de vendas.

“A Stone é uma empresa com espírito empreendedor que tem a missão de ser o motor de evolução do lojista brasileiro. Nosso time comercial tem a oportunidade de conhecer a realidade do lojista, construindo uma relação de confiança e o ajudando a evoluir seu negócio. Nessa jornada aprendemos com os lojistas todos os dias e nos desenvolvemos com um time campeão. Se você gosta de desafio e quer sair da zona de conforto, venha fazer parte do nosso time”, afirma Luiz Obregon, Diretor Comercial da Stone.

A empresa desenvolve soluções para pagamentos em todas as plataformas, adequando-se a diferentes tipos de negócio. Uma das principais operações da Stone funciona por meio das “maquininhas”, que fazem o processamento de pagamentos de cartões de débito e crédito.

“Procuramos por pessoas com perfil empreendedor e paixão por empreendedorismo. Atitude e foco em resultados, por exemplo, são mais importantes que experiência prévia. Por isso, procuramos pessoas apaixonadas por vendas, cheias de energia e que queiram investir em um modelo inovador de fazer negócio. Oferecemos treinamento e todo o suporte para o desenvolvimento contínuo dos profissionais do nosso time”, diz Obregon.

Informações adicionais sobre as vagas e benefícios

● Salário (fixo + variável)

● 40h semanais (segunda a sexta)

● Vale Alimentação / Vale Refeição

● Vale Transporte

● Seguro Saúde e Odontológico

● Seguro de Vida

● Auxílio Creche

● Auxílio Academia (GymPass)

Sobre a Stone:

Criada em 2012, em menos de cinco anos, a Stone se tornou a maior adquirente independente do mercado de pagamentos no Brasil. Além do destaque alcançado no segmento das “maquininhas de cartões”, a empresa desenvolve soluções para pagamentos em todas as plataformas digitais. A tecnologia da Stone para o processamento de compras se adequa a diferentes tipos de negócio, potencializando empresas que querem criar novas experiências de pagamento.

