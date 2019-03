Mais de 70 vagas de emprego são ofertadas nesta sexta (29), em Manaus

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos | Foto: Reprodução

Manaus - A partir das 8h desta sexta-feira (29), os postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e o Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, vão ofertar 77 vagas de emprego.

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO CONSTANTINO NERY

1 VAGA: OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário.

1 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Conhecimento prático na função e noções de higiene, segurança alimentar e disponibilidade de horário.

1 VAGA: AUXILIAR DE TELECOMUNICAÇÕES

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato possua experiência em infraestrutura de rede de dados, conectorização cabeamento e fusão em fibra óptica e utilização de OTDR. Possuir curso de NR 10 atualizado. Disponibilidade para viajar, caso necessário. Obrigatório possuir CNH categoria ‘’B’’.

1 VAGA: MOTOFRETISTA COBRADOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência pelas zonas da cidade, conhecer endereços, CNH - A, condução própria - Motocicleta até 160Cc, disponibilidade de horário e preferencialmente que resida na Zona Oeste.

1 VAGA: SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá possuir experiência em processo de tratamento de piso, revitalização de ambiente (jardinagem), montagem de escala de trabalho, gestão de equipes. Desejável que tenha experiência na área fabril. CNH será um diferencial.

1 VAGA: JARDINEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá possuir experiência com jardinagem.

1 VAGA: VENDEDOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá possuir experiência em ferramentas, materiais de construção e diversos.

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha conhecimento em Excel e sistema SEICON.

2 VAGAS: ATENDENTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência com atendimento ao público. Desejável que possua curso de atendimento ao público.

2 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência com pizzas e massas.

2 VAGAS: VENDEDOR/REPRESENTANTE COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá possuir experiência com visitas a clientes já efetivados, bem como ir em busca de novos clientes parta a venda do produto da empresa.

1 VAGA: ELETRICISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Possuir curso de NR 10 e NR 35 atualizados.

1 VAGA: PADEIRO/CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Possuir curso teórico e prático na área de panificação e confeitaria.

10 VAGAS: RECEPCIONISTA DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha disponibilidade de horário, pois vai trabalhar 12x36 (trabalha 12 horas em um dia e folga o outro). Desejável que tenha curso de atendimento ao público.

10 VAGAS: RECEPCIONISTA DE CAIXA PARTAIME

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha disponibilidade de horário, pois vai trabalhar 3x na semana (quarta, sábado e domingo ou sexta, sábado e domingo). Desejável que tenha curso de atendimento ao público.

4 VAGAS: OPERADOR DE ATENDIMENTO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve ter obrigatoriamente perfil administrativo, com experiência de atendimento ao público e negociação de dívidas.

1 VAGA: OPERADOR DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de esgoto. Obrigatório que o candidato possua CNH categoria ‘’A’’, ‘’B’’ ou ‘’AB’’.

3 VAGAS: OPERADOR DE ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de água. Obrigatório que o candidato possua CNH categoria ‘’A’’, ‘’B’’ ou ‘’AB’’.

POSTO SHOPPING PHELIPPE DAOU



5 VAGAS: OPERADOR DE MUNCK – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com operação de Guindaste ou Munck. Ter curso de Operador de Guindaste/Munck. Ter curso de MOPP (validade de 5 anos) e Direção Preventiva (validade de 2 anos). Ter CNH categoria "D".

1 VAGA: ATENDENTE DE BAR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Atender os pedidos de clientes de restaurante, servir bebidas, explicar aos clientes detalhes do cardápio, orientando-los quanto as bebidas, preparar drinques, servir aperitivos e estar sempre atento a todas as necessidades.

1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Cursando ou Completo;

EXPERIÊNCIA: Comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter pacote office, experiência na área de vendas e atendimento ao cliente. Idioma: Japonês (não mandatório, mas seria um diferencial).

1 VAGAS: CHEFE DE COZINHA JÚNIOR

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo;

EXPERIÊNCIA: Comprovada em CTPS ou contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com atuação direta ou indireta na preparação dos alimentos e liderança na cozinha.

5 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO DE PESADOS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter curso de MOPP (validade de 5 anos), Direção Preventiva (validade de 2 anos) e Cargas Indivisíveis. Ter CNH categoria "E".

1 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com veículos pesados como: caminhão e ônibus, manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica dos veículos. Obrigatório ter curso técnico de manutenção de veículos pesados. Trabalhador tem que ter disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo. Obs: Moradia será por conta do trabalhador.

5 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter curso de MOPP (validade de 5 anos) e Direção Preventiva (validade de 2 anos). Ter CNH categoria "E".

1 VAGA: ELETRICISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter técnico na área elétrica e experiência com manutenção corretiva e preventiva em sistema de energia em Baixa Tensão, rearmes de cabines primárias em Média Tensão e operação de grupo geradora. Ter curso de NR 10 atualizado (2 anos de validade) e de NR 35 atualizado (2 anos de validade).

1 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter técnico na área elétrica e experiência no auxílio da manutenção corretiva e preventiva em sistema de energia em Baixa Tensão, rearmes de cabines primárias em Média Tensão e operação de grupo geradora. Ter curso de NR 10 atualizado (2 anos de validade) e de NR 35 atualizado (2 anos de validade).

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter boa comunicação. Caso não tenha experiência na área é obrigatório ter curso de operador de caixa.

2 VAGAS: REPOSITOR DE MERCADORIAS – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência como empacotador ou repositor de mercadorias.

2 VAGAS: EMPACOTADOR DE MERCADORIAS – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência como empacotador ou repositor de mercadorias.

1 VAGA: CHEFE DE PERECÍVEIS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência nas áreas de frios, laticínios, carnes, perecíveis em geral, ter experiência com liderança.

2 VAGAS: CHURRASQUEIRO LÍDER

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com orientação de atividades de churrascaria, acompanhar os processos e produtividade da área e elaborar relatórios de acompanhamento dos resultados.

2 VAGAS: CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com preparação e cortes de carnes bovinas, suínas e aves.

2 VAGAS: AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no auxílio da preparação e de cortes de carnes bovinas, suínas e aves.

*Com informações da assessoria

