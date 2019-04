TJAM divulga resultado definitivo da seleção para estágio em Direito

Manaus-A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) publicou nesta quarta-feira (03), no Diário da Justiça Eletrônico, a classificação definitiva dos candidatos aprovados na Seleção Pública para estágio em Direito no Tribunal.

Os 80 primeiros colocados no certame estão sendo convocados a participar do Curso de Formação Inicial para Estagiários, conforme programação especificada no mesmo edital. Destes, 55 deverão comparecer, também, para apresentar a documentação exigida para admissão.

O curso de formação será realizado na sala de aula da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, que funciona na Casa de Justiça Des. Paulo Herban Jacob Maciel, ao lado do Edifício Arnoldo Péres.

Os estudantes classificados até a 40ª colocação e o candidato classificado pela vaga de Pcd participarão do curso na próxima terça-feira (dia 9), das 8h30 às 12h. Já os candidatos da 41ª a 80ª colocação, passarão pela capacitação na quarta-feira (dia 10), das 8h30 às 12h.

Após a realização do curso, os candidatos classificados até o 55º lugar deverão comparecer, munidos dos documentos previstos no edital, para a admissão imediata. Os que ficaram entre a 56ª a 80ª posição, serão convocados conforme a necessidade de preenchimento de vagas, em edital próprio.

Para efetivar a admissão, os candidatos classificados da 1ª a 55ª colocação e o candidato Pcd deverão comparecer à sede da EASTJAM, conforme a seguinte programação:

Candidatos da 1ª a 10ª classificação e candidato Pcd, no dia 11 de abril (quinta-feira). Da 11ª a 20ª classificação, no dia 12 de abril (sexta-feira). Os classificados da 21ª a 30ª, no dia 15 de abril (segunda-feira). Os candidatos da 31ª a 40ª colocação, no dia 16 de abril (terça-feira). Os estudantes da 41ª a 55ª classificação, devem comparecer no dia 17 de abril (quarta-feira). O atendimento será feito sempre das 8h às 12h.

A participação no curso de formação que será ofertado pela Eastjam é obrigatoria e faz parte do processo de admissão dos candidatos.

Os documentos exigidos para admissão são os seguintes:

-Cópias do RG e CPF;

-Cópia do Título de Eleitor;

-Cópia do comprovante de residência;

-Cópia do comprovante bancário (Banco Bradesco) e, caso o estudante não tenha conta, será encaminhado para a abertura.;

-Certificado de reservista (para homens);

-Foto 3x4;

-Certidões negativas da Justiça Estadual (cível e criminal),

-Justiça Federal, Polícia Federal e Tribunal Regional Eleitoral (Quitação eleitoral) (disponíveis no site das Instituições);

-Ficha de Cadastro da Divisão de Pessoal devidamente preenchida (será fornecida no ato da admissão);

-Declaração de que não possui cargo ou função no horário de estágio (será fornecida no ato da admissão);

Declaração de parentesco para fins de lotação (será fornecida no ato da admissão);

-Comprovante de matrícula no Curso de Direito, de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, a partir do 4º (quarto) período ou o equivalente para escolas de regime anual;

-Declaração ou Histórico Escolar que ateste o coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0 (sete) pontos.

