Ambev abre inscrições para universitários no Programa de Estágio 2019

A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma e Budweiser, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2019. O processo seletivo busca jovens universitários de todo o País, de diversos cursos de graduação e instituições de ensino, que tenham vontade de empreender e crescer na carreira.

Os candidatos devem integrar as turmas com formação prevista até o primeiro semestre de 2021. O estágio tem duração de até dois anos, as vagas são disponibilizadas em todos os estados e em praticamente todas as áreas da Cervejaria Ambev. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio e podem ser feitas pelo site www.estagioambev.com.br

Os aprovados no programa podem integrar também a Liga de Estagiários da Cervejaria Ambev, uma iniciativa gerida pelos próprios estudantes, que tem o objetivo de desenvolver o potencial total de cada um, por meio do envolvimento em projetos de impacto no negócio. A Liga é uma organização baseada no modelo de Empresa Júnior, para promover a autonomia, gestão, desenvolvimento e aprendizado dos ingressantes durante todo o programa.



Outro diferencial para os estagiários da Cervejaria Ambev é autonomia que o programa oferece: nele, os universitários têm a oportunidade de desenvolverem projetos individuais em suas áreas de atuação, com acompanhamento da liderança e intensa troca de conhecimento entre os outros profissionais de seus times.

“Queremos proporcionar as melhores experiências de desenvolvimento para que os estudantes vivenciem os desafios da Cervejaria Ambev. Além de termos a oportunidade de conhecer profissionais jovens e qualificados, também contribuímos para a formação dos participantes ao agregarmos conhecimento nas suas respectivas áreas de interesse. Com isso, todos saem ganhando”, comenta Renato Biava, diretor de Gente e Gestão da Ambev.

Após a inscrição online, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados são encaminhados para testes de lógica e inglês no próprio site. Depois dessa etapa, os aprovados passam por entrevistas em vídeo e podem ser chamados para participar de um dia com os líderes da companhia, com bastante desenvolvimento, resolução de um case e entrevista. Ao longo deste processo, os futuros estagiários são direcionados à área de atuação que for mais compatível com seu perfil e/ou interesse.

Além da área de formação, a Cervejaria Ambev procura jovens que se identifiquem com a sua cultura de respeito à diversidade, sonhar grande, ter atitude de dono, ser resiliente e ter sentimento de dono do negócio. Os candidatos aprovados começam na cervejaria em agosto de 2019. Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e possibilidade de efetivação.

