Veja vagas de emprego oferecidas pela Setrab nesta quarta, em Manaus

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) oferece 30 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (24). Além de outras oportunidades, há vagas para pintor, marmorista e para estágio em serviço social.

Os interessados devem comparecer à sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 17h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

A Setrab atende, também, em outros serviços, como emissão da Carteira de Trabalho e entrada no seguro-desemprego.

Vejas as oportunidades:

(1) VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Curso técnico de segurança do trabalho ou graduação em segurança do trabalho, que tenha os cursos NRs, primeiro socorros, com vivencia em e-social ou curso em e-social e CNH categoria “B”. (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior cursando (Administração, entre outros).

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Proativo, comunicativo, desenvolto, que tenha experiência em vendas internas e com curso de informática. (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: MARMORISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com NR35, apto para trabalhar em altura, que saiba assentar bancadas, divisórias, peitoral, soleira e acabamento em granito. (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com NR35, apto para trabalhar em altura, experiência com massa acrílica, PVA e esmalte.

(Documentação completa e currículo em mãos).

(6) VAGAS: ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL

Escolaridade: Cursando Ensino Superior (Serviço Social).

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Que esteja cursando a partir do 2° período e tenha curso de informática básica. (Documentação completa e currículo em mãos)

(12) VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento em elétrica, hidráulica, analise preventiva e corretiva.om cursos de NR10, NR35, NR20 E NR32. (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com disponibilidade de horário. (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: VENDEDOR DE LIVROS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento em livros didáticos. (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica. (Físico leve, auditivo e visão parcial). (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com experiência em canto de obras, com informática básica e cursando ensino superior será um diferencial. (Físico leve, que não tenha dificuldade de locomoção). (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(4) VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário e, disponibilidade para trabalhar na maior parte do tempo em pé e conhecimentos em informática. (Físico leve, auditivo e visual parcial). (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Ambev abre inscrições para universitários no Programa de Estágio 2019

Número de estagiários no país cresce 23,8% no primeiro trimestre

TJAM divulga resultado definitivo da seleção para estágio em Direito