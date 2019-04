Prefeitura oferta 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulga a oferta a partir das 8h desta quinta-feira (24) de 30 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO





1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira.

1 VAGA: MOTOFRETISTA COBRADOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência pelas zonas da cidade, conhecer endereços, Motocicleta até 160Cc, disponibilidade de horário e preferencialmente que resida na Zona oeste. Obrigatório possuir condução própria e “CNH A”.

1 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência em rotinas na área financeira. Obrigatório ser usuário do Sistema Whinthor e disponibilidade de horário.

1 VAGA: ANALISTA FISCAL

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo ou cursando Ciências Contábeis;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência em análise e apuração de impostos (ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL), acompanhar processos, conciliação de contas, atualização e emissão de guia de recolhimento previdenciário entre outros.

1 VAGA: RECEPCIONISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência em controle de acesso de pessoas e funcionários, controle de veículos, acompanhamento de manutenção do escritório e suporte para o administrativo e diretoria.

2 VAGAS: CONFERENTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com estoque na área de distribuição. Conferência de peças de motos, armazenagem, estocagem e embalagens de materiais.

1 VAGA: MOTORISTA ENTREGADOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência na função e disponibilidade de horário. Obrigatório que o candidato possua “CNH D”.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU





2 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Responsável pelo pré-preparo, higienização. Organização e pequenas produções de alimentos dos vários setores de cozinha.

2 VAGAS: RECEPCIONISTA DE HOTEL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e ter inglês fluente.

1 VAGA: AGENTE DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e ter inglês fluente.

1 VAGA: CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Preparar, cortar e assar carnes bovinas, suínas e aves, realizar manutenção da churrasqueira e organiza o local de trabalho. Acompanhar a evolução dos auxiliares.

3 VAGAS: CHEFE DE COZINHA JÚNIOR

ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Gastronomia;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência em atuar direta ou indiretamente na preparação de alimento, responsável pela saúde e segurança de alimentos, lidera a cozinha da unidade onde atua na ausência do chefe de cozinha, fiscalização diariamente a limpeza, organização, padrão de uniformes, horários da cozinha durante os momentos de atividade na unidade.

2 VAGAS: GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Administração, Economia, Engenharia ou Contabilidade;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência em coordenar atividades financeiras, revisar as análises contábeis preparadas pelo consultor contábil, coordenar aplicação dos recursos e investimentos da empresa, supervisionar as atividades de contas a pagar e tesouraria.

2 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no segmento metal mecânica. Ter curso de Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico e MASP (Método de Análise e Solução de Problemas).

1 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Controlar entrada e saída de peças, separação de mercadoria, contagem de peças. Obrigatório possuir experiência do ramo de confecções.

1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo ou Cursando qualquer área;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência na indústria voltada para cabos e chicotes. Ter boa comunicação, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto. Diferencial: inglês.

2 VAGAS: TÉCNICO ELETRÔNICA HOSPITALAR

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico Completo em Eletrônica ou Automação Industrial;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira ou contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade.

1 VAGA: OPERADOR DE PRÉ - EXPANSOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

4 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter “CNH B”, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

*Com informações da assessoria.

