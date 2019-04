Prefeitura lança seleção para professores de Ciências e Matemática

As informações completas estão disponíveis no edital, que foi publicado | Foto: Divulgação





Manaus - Cem novos professores substitutos, sendo 50 para disciplina de Matemática e outros 50 para Ciências, serão contratados pela Prefeitura de Manaus, que lançou nesta sexta-feira (26) um edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS).

A seleção ocorre depois que todas as vagas para essas disciplinas do concurso público para professores de 2018 foram preenchidas. As inscrições se iniciam a partir das 15h (horário de Manaus) da próxima segunda-feira (29) e seguem até o dia 6/5, somente pela internet, no endereço eletrônico http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed/.

“Realizamos concurso público, pelo qual já chamamos mais de 1,5 mil professores. Essas são disciplinas cujas vagas do concurso já foram preenchidas e, por isso, o processo seletivo vem para dar seguimento na nossa meta de que nenhuma sala de aula fique sem professor”, explicou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

As informações completas estão disponíveis no edital, que foi publicado, nas páginas 26 a 30, do Diário Oficial do Município (DOM), de n° 4.583, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://dom.manaus.am.gov.br/.

Os candidatos devem preencher corretamente o formulário e não será permitido optar por mais de uma função, especialidade ou Divisão Distrital Zonal (DDZ). Durante o período de inscrição, será possível atualizar os dados cadastrais e alterar a especialidade e a DDZ. O candidato não deve ter vínculo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O resultado da seleção sai no dia 28/5. O aprovado será informado por mensagens de texto, e-mail ou ligação e deverá comparecer à Comissão de Investidura (sala 113), na sede da Semed, localizada na avenida Maceió, Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, com todos os documentos que comprovem as informações declaradas no ato da inscrição.

No mesmo ato, o professor assume uma vaga em alguma das 496 unidades da rede municipal de ensino. Após a posse, o servidor temporário terá 15 dias para apresentar os exames médicos. Os selecionados podem entrar em contato também pelo número 3632-2254.

A elaboração do PSS foi necessária por não haver mais professores aprovados no concurso realizado em 2018, nas disciplinas de Matemática e Ciências. Do certame realizado no ano passado, foram convocados os 97 aprovados dentro do número de vagas e todos os 129 do cadastro de reserva. De acordo com a chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Altina Magalhães, a contratação desses novos professores atenderá a unidades do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental.

“Já chamamos todos os aprovados no cadastro reserva do concurso, por esse motivo estamos realizando de forma emergencial o PSS”, explicou.

