Confira as vagas de emprego em Manaus para esta terça (30)

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta terça-feira (30) 32 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO CONSTANTINO NERY

1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência na função e disponibilidade de horário.

1 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência na função e disponibilidade de horário. Obrigatório que o candidato possua curso de MOPP, Direção Preventiva e “CNH D ou E”.

1 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

ESCOLARIDADE: ensino superior completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência em rotinas na área financeira. Obrigatório ser usuário do Sistema Whinthor e disponibilidade de horário.

1 VAGA: ANALISTA FISCAL

ESCOLARIDADE: ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência em análise e apuração de impostos (ISS, PIS, Cofins, IRPJ, CSLL), acompanharem os processos, conciliação de contas, atualização e emissão de guia de recolhimento previdenciário entre outros.

1 VAGA: COZINHEIRO

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência em preparos de café da manhã, almoço e café da tarde.

3 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA CORTE E SOLDA/SACOLEIRA

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência com operação de máquinas de solda, corte e sacoleira.

2 VAGAS: MOTOQUEIRO

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório possuir “CNH A”.

2 VAGAS: ATENDENTE

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência com atendimento de sala, telemarketing e monitor infantil. Precisa ser dinâmica, ágil e com disponibilidade de horário, pois irá trabalhar de 15h30 até 00h30.

2 VAGAS: COZINHEIRO

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência com pratos a la carte, preparo de molhos, massas e insumos para recheio de pizzas.

1 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

ESCOLARIDADE: ensino técnico em Segurança do Trabalho;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência na área da construção civil. Obrigatório que o candidato tenha feito curso ou participado de palestras sobre o tema “eSocial”, pois o mesmo tem que ter conhecimento sobre o assunto.

2 VAGAS: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

ESCOLARIDADE: ensino médio completo ou curso Técnico em Elétrica;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência com operação de subestação, reparos em baixa e alta tensão. Obrigatório possuir curso de NR 10 e NR 33 atualizados.

2 VAGAS: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

ESCOLARIDADE: ensino fundamental ou médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência com reparos em pintura, alvenaria em pisos, paredes, gesso, bem como reparos em partes hidráulicas, incluindo vazamentos, entupimentos e afins. Obrigatório possuir curso de NR 33 atualizado.

2 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

ESCOLARIDADE: ensino técnico em Refrigeração, Mecânica ou Elétrica;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato precisa ter experiência com manutenção preventiva e corretiva em Chiller e Fancoils. Obrigatório possuir curso de NR 10 e NR 33 atualizados.

POSTO SHOPPING PHELIPPE DAOU



1 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E LAVAGEM)

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter “CNH B” e disponibilidade de horário.

1 VAGA: AGENTE DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e ter inglês fluente.

1 VAGA: RECEPCIONISTA DE HOTEL

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e ter inglês fluente.

1 VAGA: CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: preparar, cortar e assar carnes bovinas, suínas e aves, realizar manutenção da churrasqueira e organiza o local de trabalho. Acompanhar a evolução dos auxiliares.

1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS

ESCOLARIDADE: ensino superior completo ou cursando qualquer área;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência na indústria voltada para cabos e chicotes. Ter boa comunicação, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto. Diferencial: inglês.

1 VAGA: TÉCNICO ELETRÔNICA HOSPITALAR

ESCOLARIDADE: ensino técnico completo em Eletrônica ou Automação Industrial;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na carteira ou em contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade.

1 VAGA: OPERADOR DE PRÉ - EXPANSOR

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

4 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: ensino médio completo;

EXPERIÊNCIA: não é necessária;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório ter “CNH B” dentro do prazo de validade, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

*Com informações da assessoria.

