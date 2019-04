Sine Amazonas oferta 59 vagas de emprego nesta terça-feira (30)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) oferece 59 oportunidades de emprego nesta terça-feira (30). Os interessados devem comparecer, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 17h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. A Setrab atende, também, em outros serviços como emissão da Carteira de Trabalho e entrada no seguro desemprego.

Confira as oportunidades!

3 Vagas: Operador de empilhadeira.

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em CTPS

Obs.: Experiência na área, com CNH categoria “B”, curso de operador de empilhadeira , Mopp, direção defensiva, movimentação e armazenamento de matérias, NR10 , NR12 e 5s. (Documentação completa e currículo em mãos)

1 Vaga: Eletricista de baixa e média tensão

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em CTPS

Obs.: Com curso de NR10 e disponibilidade para trabalhar em turno. (Documentação completa e currículo em mãos)

10 Vagas: Agente de Portaria

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em CTPS.

Obs.: Curso de agente de portaria (Documentação completa e currículo em mãos)

1 Vaga: Analista de Engenharia

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Engenharia Civil)

Experiência de 6 meses em CTPS.

Obs.: Irá realizar leitura e execução de projetos, acompanhar medições, cronogramas de obras, levantamento de material e acompanhamento. (Documentação completa e currículo em mãos)

2 Vagas: Encarregado de obras

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em CTPS.

Obs.: Supervisionar os colaboradores na execução de obras, leitura e execução de projetos e acompanhar medições e cronogramas de obras. (Documentação completa e currículo em mãos)

5 Vagas: Operador de Empilhadeira

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de operador de empilhadeira e CNH categoria “b” (Documentação completa e currículo em mãos).

1 vaga: Encarregado de serviços gerais

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com lavagem, tratamento de piso em geral, produtos químicos, maquinários de limpeza e procedimentos da área e com disponibilidade de horário. Com curso de: manipulação de produtos, chefia e liderança, limpeza e higienização. (Documentação completa e currículo em mãos)

3 vagas: Vendedor externo

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps.

Obs.: Experiência na venda externa de banda larga, TV e Fixo, Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e currículo em mãos)

5 vagas: Consultor imobiliário

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps.

Obs.: Experiência na área comercial, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Promotor de vendas

Escolaridade: Ensino superior cursando (Administração, Marketing ou áreas afins)

Experiência: 6 meses em ctps.

Obs.: Com CNH categoria “ab” definitiva, com experiência com vendas de baterias, que execute visita a clientes, apresentação de produtos, estruturação de pedidos –mix ideal PDV informação de preços, formas de pagamentos e informação sobre o produto, controle de estoque no veículo e acompanhamento do estoque, contagem de estoque, realização de Peps no PDV. (documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Vendedor externo

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps.

Obs.: que possua veículo próprio, CNH categoria “b” e curso de vendas. (Documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica. Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visão parcial. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses em ctps

Obs.: Com experiência em canteiro de obras, com informática básica e cursando ensino superior será um diferencial. Tipo de deficiência: físico leve, que não tenha dificuldade de locomoção. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 vagas: Auxiliar de farmácia (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Disponibilidade de horário e disponibilidade para trabalhar na maior parte do tempo em pé e conhecimentos em informática. Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visual parcial. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 vagas: Vendedor interno (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com habilidade em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Operador de caixa (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses em ctps

Obs.: Com habilidade em vendas e operação de caixa no varejo calçadista. Tipo de deficiência: auditiva, visual (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

2 vagas: Vendedor interno (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com habilidade em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva, visual (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

3 vagas: Técnico de enfermagem (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Sem experiência

Obs.: Com curso técnico de enfermagem e coren atualizado.

Tipo de deficiência: físico leve. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 vagas: Empacotador (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: com ou sem experiência

Obs.: Com curso de informática básica.

Tipo de deficiência: físico leve. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Auxiliar administrativo (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps

Obs.: Com curso de informática básica/avançada ou assistente administrativo. Tipo de deficiência: físico leve. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Técnico de segurança do trabalho (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps

Obs.: Curso de técnico em segurança do trabalho e domínio no pacote office. Tipo de deficiência: físico leve e audição parcial. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Auxiliar administrativo (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps

Obs.: Curso de informática básica/avançado ou assistente administrativo e com CNH categoria “b”. Tipo de deficiência: físico leve. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Serviços gerais (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps

Obs.: Experiência na área de limpeza em geral, proativo, comunicativo.

Tipo de deficiência: audição e visão parcial, físico leve. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

2 vagas: Auxiliar de contabilidade (pcd)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em ctps

Obs.: Experiência na área administrativa, planilha, proativo, relacionamento interpessoal e com curso de informática básica tipo de deficiência: audição e visão parcial, físico leve. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

*Com informações da assessoria.

