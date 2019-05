Empresa de joias abre vagas de emprego com salários de até R$ 13 mil

Nesta sexta-feira (3), a empresa de joias Vivara abriu vagas de emprego e de jovem aprendiz estão distribuídas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraná e Tocantins.

Os salários variam até R$ 13 mil | Foto: Divulgação

Os cargos disponibilizados pela empresa são para: Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Notícias, Coordenador de Engenharia, Fiscal de Prevenção de Perdas, Gerente Comercial, Polidor de Jóias, Promotor de Vendas e Vendedora. As vagas podem ser acessadas clicando AQUI.



Sobre a empresa

A empresa Vivara foi fundada em 1962, e nasceu com a missão de transformar sonhos em joias. É em uma fábrica de 3.600 m² com 250 profissionais especializados que as peças são desenhadas e executadas com máximo de tecnologia e carinho. Prova disso é certificação ISO 9001 concedida à fabrica.



Leia mais:



Está procurando emprego? Veja as vagas disponíveis em Manaus

Jovens sem qualificação têm dificuldade de conseguir trabalho no AM