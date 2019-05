Precisa trabalhar? Sine Amazonas oferece 53 vagas nesta segunda (5)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 53 vagas de emprego nesta segunda-feira (6). Há vagas para vendedor, auxiliar de serviços gerais, estágio em serviço social, entre outras.

Os interessados devem comparecer, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h e o atendimento é das 8h às 17h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:



1 vaga: Coordenador de salão

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Que saiba trabalhar em equipe, perfil de liderança, experiência com o público e em restaurante (documentação completa e currículo em mãos).

20 vagas: Vendedor

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário e que tenha noções básicas de comércio (documentação completa e currículo em mãos).

4 vagas: Auxiliar de manutenção

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Conhecimento em elétrica, hidráulica, análise preventiva e corretiva, com cursos de NR-10, NR-35, NR-20 e NR-35 (documentação completa e currículo em mãos).

1 vaga: Estagiário em serviço social

Escolaridade: Ensino superior cursando

Experiência: Sem experiência

Obs.: Cursando a partir do 2° período de serviço social e com informática básica (documentação completa e currículo em mãos).

4 vagas: Auxiliar de serviços gerais

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Será responsável pela manutenção do local, realizar reposição de material de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, irá trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da instituição e com curso de NR-30 e NR-35 (documentação completa e currículo em mãos).

1 vaga: Eletricista de veículos

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Experiência na área e curso de eletricista (documentação completa e currículo em mãos).

1 vaga: Vendedor externo

Escolaridade: Ensino médio completo

experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Que possua veículo próprio, CNH categoria “B” e curso de vendas (documentação completa e currículo em mãos).

1 vaga: Auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: com disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica.

Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visão parcial (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 vagas: Auxiliar de farmácia (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Disponibilidade de horário e disponibilidade para trabalhar na maior parte do tempo em pé e conhecimentos em informática.

Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visual parcial (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

2 vagas: Operador de produção (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: auditiva parcial, que tenha de disponibilidade para trabalhar a maior parte do tempo em pé e que tenha facilidade para visualizar peças pequenas (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

3 vagas: Fiscal de loja (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Com ou sem

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Fiscal de loja (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: com ou sem

Obs.: Experiência com atendimento ao cliente, abertura e fechamento de loja, rotinas de organização do salão de venda e dependência da loja.

Tipo de deficiência: físico leve, que esteja disponível para carregar peso (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

3 vagas: Ajudante de depósito (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 66 meses

Obs.: Que tenha conhecimento em material de construção e que consiga carregar peso, pode ser pedreiro, ajudante de carga e ajudante de obras.

Tipo de deficiência: físico leve ou mudo (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

2 vagas: Vendedor interno (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 vagas: Vendedor interno (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 66 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 vaga: Operador de caixa (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

*Com Informações da assessoria.

