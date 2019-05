Está procurando emprego? Veja as vagas disponíveis para esta terça (7)

A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta terça-feira, 7/5, 14 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Nesta terça, estão disponíveis três vagas de auxiliar de linha de produção, específicas para Pessoas com Deficiência (PcDs). Para essas oportunidades, a empresa em questão não exige experiência.

Ao todo, 24 vagas de emprego foram ofertadas para esta terça-feira (07) | Foto: Reprodução

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como Certificado de Reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

1 VAGA – MOTORISTA CARRETEIRO – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência na função e disponibilidade de horário. Obrigatório que o candidato possua curso de MOPP, Direção Preventiva e CNH categoria ‘’D’’ ou ‘’E’’.

1 VAGA – AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário, pode ser primeiro emprego.

1 VAGA – COZINHEIRO

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência em preparos de café da manhã, almoço e café da tarde.

1 VAGA – MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - cursos na área de Mecânica de Refrigeração.

2 VAGAS – AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário, pode ser primeiro emprego.

1 VAGA – FATURISTA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com digitação de pedidos, atendimento direto com vendedores, faturamento de notas fiscais e atendimento aos clientes via telefone e pessoalmente. Obrigatório ter experiência com Sistema Winthor.

1 VAGA – OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE E SOLDA/SACOLEIRA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com operação de máquinas de solda, corte e sacoleira.

2 VAGAS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá possuir experiência com serviços de limpeza, operação de enceradeira industrial, lavadora industrial e hidrojateadora.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

1 VAGA – ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando qualquer área;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - ter experiência na área da logística voltada para cabos e chicotes. Ter boa comunicação, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto. Diferencial: inglês.

1 VAGA – ASSISTENTE DE PCP

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando qualquer área;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - ter experiência na indústria voltada para cabos e chicotes. Ter curso de Excel, boa comunicação e agilidade.

1 VAGA – OPERADOR DE MÁQUINA DE LIMPEZA (Varrição e Lavagem)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - ter CNH categoria "B" e disponibilidade de horário.

1 VAGA – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO NA PRODUÇÃO – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - pode ser experiência administrativa em qualquer área de atuação. Obrigatório ter curso de Manutenção elétrica e informática. Desejável curso de interpretação de leitura e ISO 9001:2015.

1 VAGA – CHURRASQUEIRO

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - preparar, cortar e assar carnes bovinas, suínas e aves, realizar manutenção da churrasqueira e organizar o local de trabalho. Acompanhar a evolução dos auxiliares.

4 VAGAS – CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

Outras vagas

Além das vagas ofertadas pela prefeitura, algumas empresas de Recursos Humanos também divulgaram suas vagas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Rotinas administrativas; Ensino médio completo; Informática básica; Laudo atualizado

Benefícios Oferecidos:

Vale Transporte; Refeição; Plano de saúde e odontológico.Onde encaminhar o currículo:

Interessados enviar e-mail para selecao@grupotapajos.com.br

APRENDIZ



O Áreas administrativas; Cursando ensino médio; Conhecimento no pacote office.



Benefícios Oferecidos:

Vale Transporte; Refeição; Plano de saúde e odontológico.Onde encaminhar o currículo:

Interessados enviar e-mail para selecao@grupotapajos.com.br

OPERADOR DE PRODUÇÃO



Com ou Sem Experiência



Ensino médio completo

Desejável word, excel e internet

Proativo

A Empresa oferece Benefícios como:

Salário, Alimentação, plano de saúde, Cesta básica e auxilio Farmácia.

Interessados enviar currículo para:selecao.g14@outlook.com]

RECEPCIONISTA

Atuará com rotinas administrativas na recepção, tais como: agendará reuniões e anotará solicitações de visitantes,clientes.

Ensino médio completo Habilidades: Comunicação, Trabalho em Equipe, Relacionamento Interpessoal.

Envie seu Currículo! recrutamento@hapvida.com.br

APRENDIZ NA ÁREA ADMINISTRATIVA



Auxilia nas rotinas do departamento administrativo, envolvendo o atendimento ao cliente, acompanhamento de relatórios, elaboração de planilhas.

Ensino médio em andamento Habilidades: Comunicação, Trabalho em Equipe, Relacionamento Interpessoal.

Jornada: Tempo integral Benefícios: Vale Alimentação| Vale Transporte

Envie seu Currículo! recrutamento@hapvida.com.br

AUXILIAR DE FARMÁCIA



Responsável por auxiliar no atendimento e na organização dos medicamentos por setor, repõe medicamentos e materiais, interpreta prescrições médicas.

Ensino médio completo Habilidades : Comunicação, Trabalho em Equipe, Relacionamento Interpessoal.



Jornada : Tempo integral

Envie seu Currículo! recrutamento@hapvida.com.br

RECEPCIONISTA

Escolaridade nível médio completo.

Informática avançada



Experiência na função

Disponibilidade de horário



Inglês básico



Nível superior completo será um diferencial



Os interessados devem encaminhar currículo para curriculosmanaus1@outlook.com

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Atividades: Irá atuar na linha de produção, abastecer, realizar manutenção preventiva e corretiva e cuidar da limpeza das máquinas, operar máquinas e equipamentos.

Ensino médio completo Experiência na área operacional ou primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Jornada: Tempo integral

Benefícios: A combinar

Envie seu Currículo direto ao recrutador:selecaomanaus@samsung.com

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Área de Atuação: Industrial



Formação e cursos Específicos: Ensino fundamental ou médio completo



Disponibilidade de horário para trabalhar em turnos

Disponibilidade para início imediato

Proativo

Dinâmico

Focado em processo de Produção

Número de vagas: 02 Se você se interessa a vaga favor remeter currículo atualizado a empresa com o título da vaga em questão “Auxiliar de Produção”. divisao.talentosam@bicworld.com

AUX. ADMINISTRATIVO

Para lançar notas fiscais e boletos;

Organizar documentos e contas a pagar

Auxiliar demais setores administrativos, quando solicitado, no arquivamento, organização e lançamento de documentos no sistema de gestão.

Ensino médio completo (desejável que esteja cursando nível superior)



Experiência de pelo menos um ano em função igual ou similar

BENEFÍCIOS:

Refeição, vale-transporte, horário de trabalho de segunda à sexta-feira (não trabalha aos sábados).

Interessados que tenham o perfil desejado, favor enviar curriculum com o assunto AUX. ADMINISTRATIVO no cabeçalho do email para: selecao.mercado153@gmail.com (prazo para envio até 11/05)

*Com informações da assessoria

