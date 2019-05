Sine Amazonas oferta 40 vagas de emprego nesta terça (7). Confira!

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 40 vagas de emprego nesta terça-feira (7). Há vagas para contador, vendedor interno e estágio em serviço social, entre outras.

Os interessados devem comparecer, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 17h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: Contador

Escolaridade: Ensino Superior completo (Contabilidade/ Ciências contábeis)

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em rotinas contábil/fiscal, informática avançada, controle e gestão de toda rotina contábil e fiscal de empresas, apuração de controle de impostos diretos e indiretos, rotinas de fechamento contábil e fiscal, experiência em gestão e desenvolvimento de equipes (contábil/fiscal), pratica das legislações e obrigações principais e acessórias, acompanhamento das legislações federais, estaduais, municipais e com domínio no sistema alterdata. (Documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Assistente de Almoxarifado

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de construção civil, curso de Excel avançado, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (documentação completa e currículo em mãos)

2 VAGAS: Eletricista de Automóveis

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, curso de elétrica de automóveis (documentação completa e currículo em mãos)

2 VAGAS: Operador de Máquina de Solda

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência no ramo de embalagens plástica, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (documentação completa e currículo em mãos)

4 VAGAS: Auxiliar de Manutenção

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento em elétrica, hidráulica, análise preventiva e corretiva, com cursos de NR10, NR35, NR20 e NR35. (documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Estagiário em Serviço Social

Escolaridade: Ensino Superior cursando

EXPERIÊNCIA: Sem experiência.

Obs.: Cursando a partir do 2° período de serviço social e com informática básica. (documentação completa e currículo em mãos)

4 VAGAS: Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Será responsável pela manutenção do local, realizar reposição de material de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, irá trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da instituição e com curso de NR30 e NR35. (documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Eletricista de Veículos

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área e curso de eletricista. (documentação completa e currículo em mãos)

3 VAGAS: Operador de Empilhadeira

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS.

OBS.: Experiência na área, CNH categoria “B”, curso de operador de empilhadeira, mopp, direção defensiva, movimentação e armazenamento de matérias, NR11, NR12 e 5S. (documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica.

Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visão parcial. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 VAGAS: Auxiliar de Farmácia (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Disponibilidade de horário e, disponibilidade para trabalhar na maior parte do tempo em pé e conhecimentos em informática.

Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visual parcial (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

2 VAGAS: Operador de Produção (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: auditiva parcial, que tenha de disponibilidade para trabalhar a maior parte do tempo em pé e que tenha facilidade para visualizar peças pequenas. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

3 VAGAS: Ajudante de Depósito (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Que tenha conhecimento em material de construção e que consiga carregar peso, pode ser pedreiro, ajudante de carga e ajudante de obras. Tipo de deficiência: físico leve ou mudo. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

2 VAGAS: Vendedor Interno (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

4 VAGAS: Vendedor Interno (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses.

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual. (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

1 VAGA: Operador de Caixa (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual

(Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Auxiliar Administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Com curso de básica/avançada ou de assistente administrativo.

Tipo de deficiência: Físico leve. (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Serviços Gerais (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 6 Meses em CTPS

Obs.: Experiência na área de limpeza, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

TIPO DE DEFICIÊNCIA: Físico leve, auditivo e visual parcial. (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Auxiliar Administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Com curso de básica/avançada ou de assistente administrativo.

Tipo de deficiência: Físico leve. (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: Técnico em Segurança do Trabalho (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Obs.: Com curso técnico em segurança do trabalho

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visual parcial. (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

