Quer trabalhar? Veja as vagas disponibilizadas por empresas de Manaus

Manaus - Para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho, o Em Tempo separou uma lista com diversas vagas disponíveis para esta quarta-feira (8), em Manaus. As vagas são disponibilizadas por empresas e Recursos Humanos da capital.

Confira a lista!

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Formação técnica em Mecânica e áreas afins, será um diferencial.

Desejável NR-35 Trabalho em Altura atualizada.

solucoescleanam@gmail.com, sob o título: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, neste formato.

CONFERENTE

Perfil: Ensino médio completo

Desejável pacote office intermediário

Obrigatório: NR 11 atualizada

Responsabilidades do cargo: Realizar a conferências de controle de qualidade de 100% das peças de todos os itens, conferir entrada e saída de materiais, organização e controle do estoque, separar e conferir materiais para a produção.

rhmanausvagas2018@gmail.com

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

Formação técnica em Elétrica, Eletrônica ou Automação.

Experiência na identificação e solução de problemas/falhas elétricas e eletrônica nos equipamentos do processo produtivo.

Conhecimento em Sistemas e Comandos Elétricos e Eletrônicos, Metrologia Elétrica.

Cursos Obrigatórios: NR-10 e SEP. Desejável NR-12, NR-33, NR-35 Atualizadas

rhmanausvagas2018@gmail.com

AUX. DE PRODUÇÃO

Requisitos Necessários: Ensino médio completo; Disponibilidade de horário;

Boa relação interpessoal e comprometimento;

Documentação completa e atualizada.

Aptidão Comportamental:

Auxiliar nas atividades operacionais de produção, trabalhar de acordo com os procedimentos de segurança do trabalho.

Benefícios: Alimentação no Local, Vale Transporte.

Enviar e-mail com o título da vaga desejada: selecao@fccbr.com.br

SOLDADOR INDUSTRIAL

Requisitos: Ensino médio completo, curso profissionalizante em solda, curso específico em soldador MIG/MAG, TIG e eletrodo revestido;

Experiência em: Processo de soldagem Industrial com Solda TIG, Eletrodo revestido, aparelho oxiacetileno e conhecimentos básicos em caldeiraria;

Atividades: Unir, cortar e reforçar peças e ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, OXIGÁS, arco submerso, brasagem, plasma;

Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Os interessados deverão encaminhar currículo até dia 10/05/2019 identificando o nome do cargo pretendido para selecao.manaus@innova.com.br

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

OPERADOR DE MAQUINA I e II

SOLDADOR DE BRASAGEM

Somente quem tiver experiencia envie no email: rh-virtual.opportunities-am@outlook.com

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Atribuições: Montar produtos eletroeletrônicos orientados conforme instrução de trabalho

Com ou sem experiência

Ensino médio completo ou incompleto;

Agilidade no processo de produção

Focado em resultados e comunicativo com relatórios de produção.

Você está alinhado ao perfil? Se sim, envie seu currículo direto ao recrutador, para: vagasmanaushr@gmail.com

J. NASSER ENGENHARIA

Vale transporte e Alimentação (Café da Manhã e Almoço)

Função: Mestre de Obra

Atuação: Engenharia Civil / Construção Civil

Requisitos: Experiência na função; Ter entre 35 a 50 anos;

Documentações atualizadas;

Ser pontual e ter comprometimento;

Disponibilidade de horário.

Benefícios: Vale transporte e Alimentação (Café da manhã e almoço)

Os interessados deverão encaminhar currículo para: arinete@jnasser.com.br

APRENDIZ

Requisitos Necessários: Curso de informática Básica; Sexo Indiferente; Proativo, responsável, Relacionamento interpessoal, Boa comunicação

Os interessados deverão encaminhar currículo para: vagas.neotec@neotecpneus.com.br

AUXILIAR DE COZINHA

Requisitos: Ensino médio completo; Não é necessário experiência na função;

Indispensável que resida nos bairros Coroado, Cachoeirinha, Praça 14, Parque 10 ou Petrópolis;

Disponibilidade de horário.

Os interessados deverão encaminhar currículo para: desafiorecursos@gmail.com

GARÇONETE

Requisitos: Ensino médio completo;

Experiência na função comprovada em carteira;

É indispensável que resida nos bairros Coroado, Cachoeirinha, Praça 14, Parque 10 ou Petrópolis;

Disponibilidade de horário.

Os interessados deverão encaminhar currículo para: desafiorecursos@gmail.com

OPERACIONAL

REPOSITOR

OPERADOR DE CAIXA

PRIMEIRO EMPREGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

OPERADOR DE CAIXA

FISCAL DE SALÃO

APRENDIZ

Requisitos: Ensino médio completo/Cursando; Disponibilidade de Horário Comercial.

Perfil: Comunicativo; Proativo; Dinâmico; Ágil; Pontual. Boa comunicação com colaboradores e Clientes.

Os interessados deverão encaminhar currículo para: recrutamento@hiperdb.com.br

SERVENTE DE OBRA

VIGIA

PEDREIRO

CARPINTEIRO

PINTOR

BOMBEIRO HIDRÁULICO

FERREIRO ARMADOR

BETONEIRO

ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL

PEDREIRO FECHADEIRO

ENCARREGADO DE OBRAS

ELETRICISTA

ENCARREGADO DE OBRAS

Os interessados deverão encaminhar seu currículo para: guilhondimouraengenharia@gmail.com

NUTRICIONISTA

Procura-se Nutricionistas com experiência de no mínimo de 2 anos em UAN com bastante conhecimento em produção. Preferência de quem resida na Zona Leste e bairros próximo ao Distrito Industrial.

Encaminhar currículo para o email degustar.selecao@hotmail.com

MÉDICO DO TRABALHO

Experiência: No polo industrial.

Atendimento a demandas de saúde ocupacional. Acompanhamento de Perícias. Trabalhos preventivos a saúde do colaborador.

Carga Horária: 3h

Necessário RQE ( Registro de qualificação de Especialista ).

Os interessados deverão encaminhar currículo para: selecaoeletronicos@gmail.com

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Requisitos: Formação Técnica em Eletrotécnica, Eletrônica, Automação ou afins;

Enviar currículo com o titulo da vaga e pretensão salarial em assunto para: selecaorh.friogas@gmail.com

