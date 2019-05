Sine Manaus oferta 16 vagas de emprego nesta sexta-feira (10)

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza, a partir das 8h desta sexta-feira (10), 12 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga: Agente de Cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - experiência em telefonia, atendimento ao cliente, serviços de cobranças, pesquisa de satisfação e conhecimento das zonas da cidade para distribuição de rotas.

1 Vaga: Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - cursos na área de Mecânica de Refrigeração.

1 Vaga: Atendente de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com atendimento ao cliente, arrumação/recebimento de mercadoria e controle de validade de mercadorias.

1 Vaga: Supervisor de Produção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com organização de linha de produção.

1 Vaga: Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade - ensino técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter conhecimentos em análise e investigação de acidente de trabalho, inspeção do trabalho, e-social, relatórios, Cipa e Brigada.

5 Vagas: Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário ter experiência na área, porém é necessário ter no mínimo seis meses registrados na carteira nos dois últimos empregos;

Requisitos Obrigatórios - obrigatório que o candidato possua CNH categoria “B’’.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga: Programador Mobile

Escolaridade - cursando ou superior completo em ciências da computação, engenharia da computação ou análises de sistemas;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com desenvolvimentos de aplicativos. Ter as seguintes qualificações: Lógica em programação, SQL, Desenvolvimento Web e Mobile (Android e/ou IOS). Diferencial: conhecimentos em Frameworks (Backend e Frontend). Desejável curso de inglês e espanhol.

1 Vaga: Executivo de Contas

Escolaridade - ensino superior em gestão de vendas, administração, comunicação social ou áreas afins;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter experiências com apresentações de palestras institucionais e temáticas; organização dos eventos realizados nas empresas (clientes); prospecção de clientes; planejamento e agendamento de visitas. Desejável curso de inglês e espanhol.

1 Vaga: Assistente Comercial

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando qualquer área;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na área da logística voltada para cabos e chicotes. Ter boa comunicação, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto. Diferencial: inglês.

1 Vaga: Assistente de PCP

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando qualquer área;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na indústria voltada para cabos e chicotes. Ter curso de Excel, boa comunicação e agilidade.

1 Vaga: Operador de Máquina de Limpeza (Varrição e Lavagem)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter CNH categoria "B" e disponibilidade de horário.

1 Vaga: Churrasqueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - preparar, cortar e assar carnes bovinas, suínas e aves, realizar manutenção da churrasqueira e organizar o local de trabalho. Acompanhar a evolução dos auxiliares

*Com informações da assessoria

