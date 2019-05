Comece a semana empregado, veja as vagas nos Sines de Manaus

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta segunda-feira (13), 11 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira. Já a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 24 vagas de emprego

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:



Posto Constantino Nery

1 Vaga: Agente de Cobrança



Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - experiência em telefonia, atendimento ao cliente, serviços de cobranças, pesquisa de satisfação e conhecimento das zonas da cidade para distribuição de rotas.



1 Vaga: Costureira

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - experiência com máquina Overlocke reta.

1 Vaga: Eletricista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - necessário que o candidato possua experiência na área elétrica. Obrigatório ter NR-10 e NR-35 atualizados.

1 Vaga: Intérprete Inglês/Português

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência na CTPS como intérprete no idioma Inglês/Português;

Requisitos Obrigatórios - o candidato será tradutor em conversação Inglês/Português, em reuniões e em obra de construção civil. Disponibilidade para residir no exterior.

2 Vagas: Vendedor externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - Não é necessário, porém é preciso ter no mínimo 6 meses de experiência na CTPS nos dois últimos empregos;

Requisitos Obrigatórios - candidato deve ter CNH categoria “B’’.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga: Programador Mobile

Escolaridade - cursando ou superior completo em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Análises de Sistemas;

Experiência em CTPS;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com desenvolvimentos de aplicativos. Ter as seguintes qualificações: Lógica em programação, SQL, Desenvolvimento Web eMobile(Android e/ou IOS). Diferencial: Conhecimentos em Frameworks (BackendeFrontend). Desejável curso de Inglês e Espanhol.

1 Vaga: Assistente Comercial

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando qualquer área;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na área da logística voltada para cabos e chicotes. Ter boa comunicação, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto. Diferencial: Inglês.

1 Vaga: Assistente de PCP

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando qualquer área;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na indústria voltada para cabos e chicotes. Ter curso de Excel, boa comunicação e agilidade.

1 Vaga: Operador de Máquina de Limpeza (Varrição e Lavagem)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - CNH categoria "B" e disponibilidade de horário.

1 Vaga: Churrasqueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos Obrigatórios - preparar, cortar e assar carnes bovinas, suínas e aves, realizar manutenção da churrasqueira e organiza o local de trabalho. Acompanhar a evolução dos auxiliares.

1 Vaga: Coordenador de produção trainee

Escolaridade : Ensino Superior cursando (Engenharia da Produção).

Experiência: 06 meses em CTPS.

OBS.: Cursando Engenharia da Produção com habilitação categoria “B”, com experiência em produção industrial, elaborarão de custos industriais

(Documentação completa).

2 Vagas : Ajudante de eletricista

Escolaridade : Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Produtivo, comunicativo, com experiência na área.

(Documentação completa).

2 Vagas: Encanador

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso específico da área, Que tenha experiência na área de montagem de tubulação.

(Documentação completa).

1 Vaga: Pedreiro

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Que saiba trabalhar com mármore e granito.

(Documentação completa).

1 Vaga: Técnico em nutrição

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso técnico de nutrição ou com graduação em nutrição, com Experiência em cozinha.

(Documentação completa).

1 Vaga: Pizzaiolo

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Que já tenha trabalhado em pizzaria, abrindo massa, torneando e recheando pizza.

(Documentação completa).

2 Vagas: Garçom

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com Experiência em restaurante.

(Documentação completa).

1 Vaga: Eletricista

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com cursos de eletricista, instalador predial, comando e painéis elétricos, NR10, conhecimento em motores elétricos (ligações triângulo/estrelas), conhecimento em média tensão (subestações e rede de 13,80 KV) de preferência com curso DE formação, conhecimento em grupos geradores.

(Documentação completa).

1 Vaga: Mecânico de refrigeração

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de refrigeração, ter experiência em refrigeração (Chiller, Fancoils), experiência na área de manutenção, desejável o curso de técnico de refrigeração e climatização .

(Documentação completo).

1 Vaga: Contador

Escolaridade: Ensino Superior completo (Ciências contábeis)

Experiência : 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso em informática avançada, controle de gestão de toda as rotinas contábeis e fiscais.

2 Vagas: Eletricista de automóveis

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de elétrica de automóveis e com conhecimento na área.

(Documentação completa).

2 Vagas: Auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade : Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo parcial e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

4 Vagas: Auxiliar de Farmácia (PCD)

Escolaridade : Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, Conhecimento em informática básica.

Tipo de deficiência : Físico leve, auditivo parcial e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 Vaga: Operador de empilhadeira (PCD)

Escolaridade : Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses CTPS.

Obs.: Com habilitação categoria “D”, Experiência em caminhão traçado. Cursos: Direção defensiva e Mopp será um diferencial. Com disponibilidade para trabalhar no interior.

Tipo de deficiência: audição parcial, visão parcial e físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

1 Vaga: Ajudante geral (PCD)

Escolaridade : Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área. Proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: audição parcial, visão parcial e físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

1 vaga: auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade : Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com experiência no crediarista, com curso e informática básica, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, audição e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

