Prefeitura oferta 21 vagas de emprego nesta quinta-feira (16)

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quinta-feira (16), 21 vagas de emprego no posto do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, Zona Centro-Sul. O posto do Sine Manaus localizado no Shopping Phelippe Daou, Zona Leste, nesta quinta-feira, não terá vagas disponíveis devido a uma capacitação interna para alguns servidores. No entanto, os serviços de emissão 1ª e 2ª vias de Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego, serão realizados normalmente.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer ao posto, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

1 VAGA - AGENTE DE COBRANÇA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência em telefonia, atendimento ao cliente, serviços de cobranças, pesquisa de satisfação e conhecimento das zonas da cidade para distribuição de rotas.

10 VAGAS - VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve ter experiência com captação de clientes por meio de abordagem na rua, elaboração de relatórios diários e disponibilidade para tirar plantões.

5 VAGAS - VENDEDOR DE ELETRO

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com vendas de eletro ou telefonia.

5 VAGAS - LÍDER DE LOJA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência no ramo de lojas de cama, mesa e banho.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura seleciona para 24 vagas de emprego nesta terça-feira (14)