21 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (17); confira

Manaus- A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta sexta-feira, (17), 21 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer ao posto, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Posto Constantino Nery

1 Vaga: Agente de Cobrança

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - 6 meses na CTPS;

Requisitos Obrigatórios - Experiência em telefonia, atendimento ao cliente, serviços de cobranças, pesquisa de satisfação e conhecimento das zonas da cidade para distribuição de rotas.

10 Vagas: Vendedor Externo

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - 6 meses na CTPS;

Requisitos Obrigatórios - O candidato deve possuir experiência com captação de clientes através de abordagem na rua, elaboração de relatórios diários e disponibilidade para tirar plantões.

5 Vagas: Líder de Loja

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - 6 meses na CTPS;

Requisitos Obrigatórios - O candidato deve possuir experiência no ramo de lojas de cama, mesa e banho.

1 Vaga: Lavador de Veículos

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - 6 meses na CTPS;

Requisitos Obrigatórios - O candidato deve possuir experiência com lavagem e higienização de veículos automotivos. Obrigatório que o candidato possua CNH categoria ‘’B’’.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga: Artífice de Manutenção

Escolaridade - Ensino Fundamental Completo;

Experiência - 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos Obrigatórios - Efetuar atividades de manutenção, pintura, alvenaria, elétrica, consertos e reparos. Obrigatório ter cursos de NR 10 E NR 35 atualizados.

2 Vagas: Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Fundamental Completo;

Experiência - mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos Obrigatórios - Ser proativo e ter disponibilidade de horário.

1 Vaga: Consultor de Vendas Externas

Escolaridade - Ensino Superior Cursando ou Completo em Administração, Marketing, Logística, Engenharia ou áreas afins;

Experiência - mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos Obrigatórios - Ter experiência com abertura de novos negócios no mercado de software de TI; prospecção, qualificação e apresentação de sistemas; venda interna e externa de equipamento de coletores de dados, impressoras e tablet. Ser um bom negociador, persistente, hábil em vendas e excelente argumentador. Desejável ter habilitação, carro ou moto.

*Com informações da assessoria

