Canadá é destino preferido de amazonenses que buscam oportunidades

Canadá apresenta uma das menores taxas de desemprego das últimas quatro décadas. Profissionais qualificados e com domínio da língua são os que tem maiores chances no país estrangeiro | Foto: Divulgação

Manaus - Indo na contramão da maioria dos países que tentam reduzir suas taxas de desemprego e melhorar seus índices educacionais, o Canadá se encontra em uma situação bem diferente. Com a menor taxa de destituição dos últimos 40 anos, o país possui apenas 5,6% de sua população desempregada, o que tem atraído a atenção de muitos amazonenses que buscam oportunidades para melhorar de vida e almejar uma boa colocação no mercado de trabalho.

O co-fundador da Canadá Intercâmbio, Ed Santos, explica que os motivos que levam os brasileiros a deixarem o país são fatores econômicos, insegurança e a corrupção. "Há décadas as pessoas olham para o Brasil e se veem estagnados aqui. O Brasil passa por problemas de segurança, corrupção e economia. No Canadá você pode ficar rico fazendo o que você quer", afirma.

O cenário de oportunidades no país estrangeiro tem atraído cada vez mais amazonenses que querem melhor colocação no mercado de trabalho. É o caso da amazonense, Anne Gabrielle Correia, de 32 anos. Formada em gastronomia, a chef de cozinha deseja ir para o Canadá para se especializar no país.

"Já sou formada em gastronomia, mas sempre tive o sonho de estudar o mesmo curso em outro pais. O Canadá me atraiu por estar em primeiro lugar em quase tudo. Quero proporcionar para minha família uma melhoria na qualidade de vida, com um estudo de qualidade para meus filhos. Viso, principalmente, o reconhecimento profissional e poder fazer o que eu amo em país de primeiro mundo", comenta a amazonense que pretende ir para o Canadá em breve.

Empregos de sobra

O Canadá, que está entre as dez maiores economias do mundo, tem 56,7% da população adulta com alguma graduação ou curso técnico (pós ensino médio), de acordo com a OCDE (Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Apesar dos bons indicadores, o país enfrenta um problema: não consegue lidar com a crescente demanda por trabalhadores em alguns setores de sua economia. Ou seja, sobram empregos.

O assunto de imigração para outros países é tratado no âmbito político, mas para o Canadá é um assunto econômico | Foto: Getty Images

Segundo Ed Santos, o país estrangeiro precisa de pessoas para preencherem as vagas de emprego, no entanto, o perfil de imigrantes que entram no país não atendem a maior necessidade do Canadá: profissionais qualificados e com domínio da língua. Conforme relatório divulgado em novembro de 2018 pela Statistics Canada (IBGE canadense), 430 mil vagas de empregos estavam disponíveis e não foram preenchidas. Falta de conhecimento em inglês e francês, além da ausência de certificação, são as principais dificuldades de amazonenses que querem deixar o Brasil.



"Vários veículos anunciam que o Canadá quer um milhão de brasileiros, mas, na verdade, o Canadá não faz distinção de nacionalidade, sexo, cor ou religião. O país quer um profissional qualificado. O assunto de imigração para outros países é tratado no âmbito político, mas para o Canadá é um assunto econômico. Tem muitos empregos lá, mas você precisa de uma certificação de qualificação para conseguir preencher as vagas, além de saber inglês e francês, senão você não terá chances", afirma o especialista.

Outro desafio para quem decidir se mudar para o Canadá, é ter conhecimento se sua profissão é regulamentada no país estrangeiro. O especialista em Imigração, conta que, nesses casos, é preciso passar por exames ou investir tempo e dinheiro em uma formação complementar.

"Existem profissões, como engenheiros e médicos, que pensam em ir para o Canadá para arrumar um emprego e ficar rico lá, mas será necessário passar novamente por um conselho para saber se sua profissão é credenciada. Eles vão exigir que você apresente seus documentos para poder exercer sua profissão lá", comenta.

Se você pensa em ir para o país com a finalidade de estudar, o Canadá também faz sucesso pelas suas renomadas universidades e centros de ensino.

Educação de qualidade

O Canadá há 14 anos lidera o posto de país que tem a preferência dos estudantes para fazer intercâmbio | Foto: Divulgação

O Canadá há 14 anos lidera o posto de país que tem a preferência dos estudantes para fazer intercâmbio. É o que indica o levantamento anual, encomendado pela Associação Brasileira Especializada em Educação Internacional (Belta). O país oferece um dos melhores ensinos do mundo, com universidades que são referências mundiais e que investem constantemente na educação.



Conforme a Pesquisa Selo Belta 2019, com informações sobre o mercado de intercâmbio em 2018, o Canadá está em primeiro lugar no ranking de melhores países para estudar fora. Os relatórios da Belta apontam que o país foi mencionado entre os três primeiros destinos em 98% das vezes em que foi citado pelas agências de intercâmbio como um dos lugares preferido dos brasileiros para fazer intercâmbio.

Toronto e Vancouver são as cidades canadenses mais procuradas por brasileiros para intercâmbio de inglês. Montreal é o destino buscado para intercâmbio de francês no país. Qualidade de vida, localização do país e estilo de vida local foram as três razões mais citadas pelos 4.929 alunos ouvidos no estudo.

Para mais informações sobre o processo de imigração, você pode acessar o site: http://imigrarparaocanada.com.br/



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Pensa em fazer um intercâmbio? Veja como é importante para a carreira

Professora do AM é selecionada para intercâmbio no Canadá