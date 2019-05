Sine oferece 36 vagas de emprego nesta quinta (23) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta quinta-feira, (23), 36 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer aos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Posto Constantino Nery

2 Vagas - Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática

Escolaridade - ensino médio completo

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função.

1 Vaga - Auxiliar de Inventário

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando superior em Logística;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função. Obrigatório possuir CNH categoria “B’’ ou “AB’’. Disponibilidade para viajar e para trabalhar no turno noturno.

10 Vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve ter experiência com captação de clientes através de abordagem na rua, elaboração de relatórios diários e disponibilidade para tirar plantões.

4 Vagas - Serralheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com fabricação de peças.

5 Vagas - Líder de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência no ramo de lojas de cama, mesa e banho.

1 Vaga - Lavador de Veículos

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com lavagem e higienização de veículos automotivos. Obrigatório que o candidato possua CNH categoria “B’’.

1 Vaga - Analista Contábil

Escolaridade - ensino superior em Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência na função.

1 Vaga - Auxiliar de Cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com controle de títulos a receber, envio de títulos a banco e cálculo de juros.

1 Vaga - Supervisor de Crédito e Cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com supervisão e planejamento de atividades de crédito e cobrança.

1 Vaga - Assistente Administrativo

Escolaridade - superior completo em Administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve ter experiência na função. Obrigatório possuir CNH categoria “B’’ ou “AB’’. Disponibilidade para viajar e para trabalhar no turno noturno.

1 Vaga - Líder de Inventário

Escolaridade - Superior Completo ou cursando Logística;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função. Obrigatório possuir CNH categoria “B’’ ou “AB’’. Disponibilidade para viajar e para trabalhar no turno noturno.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 Vagas - Consultor Comercial

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

1 Vaga - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar na instalação de máquinas de ar condicionado, auxiliar na soldagem de refrigeração, auxiliar na reposição de máquinas. Obrigatório possuir o curso de técnico em refrigeração

1 Vaga - Cumim

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - no mínimo seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar o garçom, servindo as refeições e bebidas aos clientes. Organiza e higieniza mesas e utensílios. Ser proativo e ter disponibilidade de horário.

1 Vaga - Atendente de Delivery

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - no mínimo seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - atuar no atendimento ao cliente por telefone, apresentar os produtos, ser proativo e ter disponibilidade de horário. Obrigatório possuir o curso de informática básica.

2 Vagas - Auxiliar de Barman

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência - no mínimo seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar o Barman com pedidos de clientes do restaurante, ajudar a servir bebidas, auxiliar na preparação de drinques, ser proativo e ter disponibilidade de horário.

