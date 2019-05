Veja vagas de emprego nos Sines nesta segunda-feira

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta segunda-feira (27), 25 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona Leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer aos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO Nery

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

1 VAGA - AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - o candidato irá auxiliar nas atividades produtivas do setor.

5 VAGAS - LÍDER DE LOJA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência no ramo de lojas de cama, mesa e banho.

1 VAGA - LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com lavagem e higienização de veículos automotivos.

1 VAGA - AUXILIAR DE COBRANÇA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com controle de títulos a receber, envio de títulos a banco e cálculo de juros.

1 VAGA - SUPERVISOR DE CRÉDITO E COBRANÇA

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com supervisão e planejamento de atividades de crédito e cobrança.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

3 VAGAS - CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - obrigatório ter “CNH B” dentro do prazo de validade, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

1 VAGA - OPERADOR DE PRÉ–EXPANSOR

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR- 35 e curso de Operador de Empilhadeira.

2 VAGAS - COZINHEIRO – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

2 VAGAS - AUXILIAR DE LIMPEZA – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário.

2 VAGAS - AUXILIAR DE COZINHA – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

2 VAGAS - CUMIM – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

2 VAGAS - AUXILIAR DE BARMAN

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar o Barman com pedidos de clientes do restaurante, ajudar a servir bebidas, auxiliar na preparação de drinques, ser proativo e ter disponibilidade de horário.

2 VAGAS - GARÇOM - VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses comprovada em Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

*Com informações da assessoria

