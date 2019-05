Sine oferta 30 vagas de emprego nesta terça-feira (28)

MANAUS- A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta terça-feira, 27/5, candidatos para 30 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Copeiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função.

1 Vaga - Auxiliar de Compras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na área administrativa de manutenção de máquinas e equipamentos, habilidade para gerar relatórios de manutenção, fazer cotação e que tenha facilidade de manusear sistemas operacionais.

3 Vagas - Pintor Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função.

4 Vagas - Técnico em Nutrição

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com elaboração de cardápios, pedidos de compras, controle de qualidade e quantidade dos produtos e outros.

5 Vagas - Líder de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve ter possuir experiência no ramo de lojas de cama, mesa e banho.

1 Vaga - Lavador de Veículos

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com lavagem e higienização de veículos automotivos.

1 Vaga - Supervisor de Crédito e Cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com supervisão e planejamento de atividades de crédito e cobrança.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga - Operador de Pré-Expansor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

3 Vagas - Consultor Comercial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

2 Vagas - Cozinheiro – Vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

1 Vaga - Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário.

1 Vaga - Auxiliar de Cozinha – Vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

2 Vagas - Cumim – Vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.

2 Vagas - Auxiliar de Barman

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar o Barman com pedidos de clientes do restaurante, ajudar a servir bebidas, auxiliar na preparação de drinques, ser proativo e ter disponibilidade de horário.

2 Vagas - Garçom – Vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.





Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Veja quem são os mortos na rebelião do Compaj, no Amazonas