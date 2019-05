Sine oferece 67 vagas de emprego nesta quarta-feira (29), em Manaus

67 vagas de emprego são ofertadas | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta quarta-feira (29), 67 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, zona Leste.



Das 67 vagas, 30 delas são para agente de saneamento, e os interessados devem possuir experiência registrada em Carteira de Trabalho, sem tempo específico. É desejável também curso de hidráulica, além de outras exigências feitas pelo empregador, disponibilizadas no perfil da vaga.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer aos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Posto Constantino Nery



30 Vagas - Agente de saneamento



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com identificação de rotas de trabalho por meio de mapas de zonas, verificar vazamentos, preencher fichas de irregularidades, providenciar serviços de corte e religação, efetuar vistoria de revisão de consumo, de leitura, de hidrômetro a pedido do cliente ou da área responsável, realizar fiscalização dos serviços executados por empresas terceirizadas, conferir lacres e registrar irregularidades observadas em campo. Desejável: Possuir curso de hidráulica. Obrigatório possuir CNH categoria “AB’’.



2 Vagas – Chefe de cozinha



Escolaridade - ensino superior completo em Gastronomia;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - experiência com confecção e preparo conforme cardápio e fichas técnicas, finalização de pratos e outros.



1 Vaga - Copeiro



Escolaridade - ensino fundamental completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função.



4 Vagas - Técnico em nutrição

Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - experiência com elaboração de cardápios, pedidos de compras, controle de qualidade e quantidade dos produtos e outros.



5 Vagas - Líder de loja



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência no ramo de lojas de cama, mesa e banho.



1 Vaga - Lavador de veículos



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com lavagem e higienização de veículos automotivos.



1 Vaga - Supervisor de crédito e cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência com supervisão e planejamento de atividades de crédito e cobrança.



Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga - Instalador de cabeamento

Escolaridade ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - atuar na instalação e preparação de cabeamento de redes e câmeras de monitoramento, montagem de estruturas de redes, como dutos e eletro calhas. Fazer instalação de access points e câmeras de monitoramento. Auxiliar na montagem de painéis e racks de redes. Obrigatório ter formação técnico em elétrica, redes ou áreas relacionadas e experiência com montagem de racks e estruturas de rede



1 Vaga - Auxiliar administrativo – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter conhecimento em rotinas de departamento pessoal. Obrigatório possuir curso de informática básica



1 Vaga - Técnico em informática



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da Unidade Central de Processamento (CPU). Asseguram o funcionamento do Hardware e do Software.



1 Vaga - Supervisor de loja



Escolaridade - ensino superior completo em Administração;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - supervisionar loja, atendimento interpessoal, administrar funcionários. Obrigatório ter conhecimento com o sistema Winthor.



1 Vaga - Repositor de mercadorias – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - repor mercadorias nas prateleiras, fazer a limpeza nas mesmas sempre que for necessário.



1 Vaga - Ajudante de carga e descarga – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ajudar no carregamento das mercadorias para clientes, organizar mercadorias no depósito.



1 Vaga - Operador de pré-expansor



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.



2 Vagas - Vendedor externo – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - efetuar vendas de produtos através de visitas regulares aos clientes, visando atingir metas estabelecidas e contribuir para obtenção de resultados. Ter disponibilidade de horário, ser comunicativos e proativo. Obrigatório ter CNH "A" dentro do prazo de validade.



2 Vagas - Motorista de caminhão – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - dirigir caminhão para efetuar entrega de produtos. Obrigatório possuir CNH categoria "D".



3 Vagas - Consultor comercial



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.



2 Vagas - Cozinheiro – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.



1 Vaga - Auxiliar de limpeza – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter disponibilidade de horário.



1 Vaga - Auxiliar de cozinha – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.



2 Vagas - Cumim – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.



2 Vagas - Garçom – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - mínima de seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia. Ter disponibilidade de horário.



1 Vaga - Lavador de veículos – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;



Experiência - não é necessário;



Requisitos obrigatórios - limpeza, manobra e conservação de veículos. Obrigatório possuir CNH categoria "AD".

