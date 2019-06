Procurando Emprego? 18 vagas estão disponíveis na sexta (14) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta sexta-feira, (14), 18 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Recepcionista – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência como recepcionista ou auxiliar administrativo. Desejável Curso de atendimento ao cliente.

3 Vagas - Operador De Caixa – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência como operador de caixa ou repositor de mercadorias.

1 Vaga - Ajudante De Serralheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - desejável ter experiência na área de transporte (navegação e rodoviário).

2 Vagas - Auxiliar De Confeiteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência no auxílio de preparo de doces, salgados, pães, bolos, frutas e tortas para restaurantes da organização.

1 Vaga - Confeiteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência no preparo e desenvolvimento de receitas de doces, salgados, pães, bolos, frutas e tortas para restaurantes da organização.

1 Vaga: Auxiliar Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência como Auxiliar Mecânico, alinhamento e balanceamento.

1 Vaga - Borracheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência como Borracheiro linha pesada: troca, reparo e controle de pneu.

1 Vaga - Assistente Contábil

Escolaridade - ensino superior completo ou finalista;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência com classificação de despesas, análise de contas, registro de documentos e escritura livros fiscais, balancetes e demonstrativos e cálculos de impostos.

1 Vaga - Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade - ensino técnico ou tecnólogo em Segurança do Trabalho completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência com elaboração, implementação e manutenção da política de saúde e segurança no trabalho, monitoramento dos EPI's e treinamentos voltados ao ambiente de trabalho e atualização dos colaboradores.

1 Vaga - Técnico em Manutenção de Celulares e Informática (COMPUTADOR)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência em conserto geral de aparelho celular troca de peças e componentes e manutenção de computador e leptop.

1 Vaga - Auxiliar Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - experiência em Corel Draw básico, obrigatório ter curso de Informática avançada e conhecimento básico em licitações.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 Vagas - Operador de Empilhadeira Elétrica

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira;

Requisitos obrigatórios - preparam, movimentam e organizam carga, interpretando simbologia das embalagens.

Obrigatório ter o curso de operador de empilhadeira elétrica atualizado.

1 Vaga - Operador de Pré-expansor

Escolaridade - ensino Médio Completo;

Experiência - registrada na carteira;

Requisitos obrigatórios - ter experiência no segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

