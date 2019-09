Está procurando emprego? Veja as vaga disponíveis nesta quarta (11)

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta quarta-feira, (11), 39 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

2 vagas - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com açougue e peixaria. Será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente.

3 vagas - Atendente do Setor de Hortifrutigranjeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com corte de alimentos para venda diária, reposição, arrumação e conservação das mercadorias do setor. Será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente.

1 vaga - Encarregado de Supermercado

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com cargos de liderança em supermercado, estratégia de vendas e avaliação de práticas do mercado, com objetivo de cumprir metas e desenvolver novos negócios.

1 vaga - Analista Contábil

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com análise, classificação e conciliação de contas contábeis, balanços, balancetes e relatórios de contabilidade.

1 vaga - Analista Fiscal

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com resposta de escrita fiscal, lançamento de registros de notas fiscais, apuração e declaração de impostos, atender as fiscalizações e organizar documentos contábeis.

1 vaga - Supervisor de Crédito e Cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com planejamento de atividades, treinamentos e orientações relacionados ao serviço de crédito e cobrança.

1 vaga - Auxiliar de Cobrança

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com rotinas da área de cobrança, controle de títulos a receber, envio de títulos a banco e cálculo de juros.

1 vaga - Confeiteiro

Escolaridade - ensino médio completo ou ensino superior completo em Gastronomia;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em café regional ou colonial, liderança, cursos profissionalizantes na área de confeitaria e panificação, sendo necessário vasto conhecimento em fabricação de confeitaria fina, bolos confeitados, salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais.

1 vaga - Operador de Motoniveladora

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com obras de terraplanagem e pavimentação, remoção de solo e material orgânico "bota-fora", drenagem de solos e construção de aterros.

1 vaga - Pintor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com pintura predial. Desejável cursos de NR 35 e de rapel.

1 vaga - Motorista de Ônibus

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência comprovada na função, bem como com rotas. Possuir CNH categoria "D", dentro do prazo de validade.

3 vagas - Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - curso profissionalizante na área de refrigeração e CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

3 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - curso profissionalizante na área de refrigeração e CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 vaga - Atendente de Delivery

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - atuar com atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, apresentar os produtos, realizar agendamento de reservas e trabalhar com pedido para viagem utilizando aplicativo.

1 vaga - Garçom

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - servir alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar mesas e cadeiras no restaurante e eventos da loja.

10 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - contatar, visitar e entrevistar clientes, realizar negociação do preço do produto ou serviço. Obrigatório possuir CNH categoria “B" dentro do prazo de validade.

2 vagas - Cumim

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - auxilia o garçom no atendimento, serve refeições e bebidas aos clientes no restaurante, no bar e nos eventos, organiza as mesas, utensílios e realiza limpeza dos salões.

1 vaga - Supervisor de Salão de Restaurante

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - supervisionar os atendentes de salão, monitorando a qualidade no atendimento, processos de trabalho e liderando a equipe para o bom andamento do serviço.

3 vagas - Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - auxilia na preparação, tempero e corte de carnes, realiza manutenção e limpeza das churrasqueiras e utensílios.

1 vaga - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos dos vários setores de cozinha. Lava, descasca, corta rala, proporciona e faz a produção desses alimentos e trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde sob orientação do cozinheiro e nutricionista.

