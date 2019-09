Confira as vagas de emprego disponíveis nessa segunda (16), em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta segunda-feira (16), 37 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

2 vagas - Empacotador - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - o candidato realizará o serviço de embalagem nos produtos a serem comercializados, separando, conferindo, pesando e organizando os mesmos.

1 vaga - Analista Financeiro Jr

Escolaridade - ensino superior completo em Ciências Contábeis, Economia ou Administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência e conhecimento em legislação trabalhista, conciliação bancária, negociação com fornecedores, elaboração e análise de relatórios financeiros.

1 vaga - Estágio em Arquitetura

Escolaridade - ensino superior cursando Arquitetura;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - habilidades requeridas: proativo, capacidade de análise e síntese, visão sistêmica, relacionamento interpessoal. Curso ou conhecimento em autocad nível médio e excel avançado.

5 vagas - Mestre Fluvial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com práticas no rio Madeira. Formação em Mestre Fluvial com aprovação na CIR - Caderneta de Inscrição e Registro.

2 vagas - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com açougue e peixaria. Será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente.

3 vagas - Atendente do Setor de Hortifrutigranjeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos abrigatórios - experiência com corte de alimentos para venda diária, reposição, arrumação e conservação das mercadorias do setor. Será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente.

1 vaga - Encarregado de Supermercado

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com cargos de liderança em supermercado, estratégia de vendas e avaliação de práticas do mercado, com objetivo de cumprir metas e desenvolver novos negócios.

1 vaga - Analista Contábil

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com análise, classificação e conciliação de contas contábeis, balanços, balancetes e relatórios de contabilidade.

1 vaga - Assistente Contábil/Fiscal

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função, bem como possuir noções na área contábil e fiscal.





Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas – Motorista Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - diferencial ter curso de Munck, Direção Defensiva, Moop e NR11 atualizados. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com cotação de preços, cálculo de frete, follow-up com fornecedores e possuir experiência no ramo do comércio.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência como técnico de segurança do trabalho em obras e saber fazer PPC (Projeto Político Pedagógico).

2 vagas – Montador de Estrutura Metálica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em obras de grande porte em estrutura metálica.

2 vagas – Pintor de Estrutura Metálica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com pinturas de estrutura metálica de grande porte.

1 vaga – Recepcionista de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realiza o atendimento ao cliente, presta informações e recebe visitantes para encaminhá-los aos funcionários da empresa e as mesas do restaurante e ajuda na organização do setor e ambiente do salão do restaurante.

1 vaga – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - auxilia o garçom no atendimento, serve refeições e bebidas aos clientes no restaurante, no bar e nos eventos, organiza as mesas, utensílios e realiza limpeza dos salões.

9 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - contatar, visitar e entrevistar clientes, realizar negociação do preço do produto ou serviço. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

*Com informações da assessoria