Oportunidade: Sine oferta 11 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta quinta-feira, (26), candidatos para 11 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga - Agente de Viagens

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando o último período em qualquer área;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com emissão de tickets aéreos, rodoviários e fluviais.

1 vaga - Subchefe de Cozinha

Escolaridade - ensino superior completo em Gastronomia;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função e disponibilidade de horário.

3 vagas - Vendedor/Promotor Externo

Escolaridade - ensino superior cursando em qualquer área;

Experiência - com ou sem experiência;

Requisitos Obrigatórios - desejável conhecimento com venda de máquina de cartão de crédito e débito.

1 vaga - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função e disponibilidade para trabalhar no horário noturno, bem como nos finais de semana.



1 vaga - Garçom

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função e disponibilidade para trabalhar no horário noturno, bem como nos finais de semana.

1 vaga - Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função, bem como ter laborado em grandes mercados realizando abastecimento de gôndolas.

1 vaga - Motorista Entregador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com condução de caminhão de entregas, carregamento e descarregamento de cargas, entrega e coleta de mercadorias em clientes e fornecedores. Obrigatório possuir CNH categoria "D", dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 vaga - Médico do Trabalho

Escolaridade - ensino superior completo em Medicina e especialização em Segurança do Trabalho;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - realizar consultas e atendimentos médicos na área ocupacional, tratar clientes, implementar ações para promoção da saúde ocupacional, coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas e adotar medidas de precaução universal de biossegurança.

1 vaga - Técnico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - instalação corretiva e preventiva de aparelhos de refrigeração, manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de refrigeração, utilizar equipamentos e ferramentas, zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de refrigeração. Obrigatório ter o curso Técnico em Refrigeração.

