Vamos trabalhar? Veja vagas de emprego para essa terça em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta terça-feira, (1), 17 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

7 vagas - Atendente de Loja - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário.

1 vaga - Agente de Viagem

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando o último período em qualquer área;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com emissão de tickets aéreos, rodoviários e fluviais.

1 vaga - Atendente de Restaurante

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função e disponibilidade para trabalhar no horário noturno, bem como nos finais de semana. Desejável que o candidato possua curso de garçom.

1 vaga - Subchefe de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função. Obrigatório curso de manipulação de alimentos.

1 vaga - Cumim

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função e disponibilidade de horário.

1 vaga - Bombeiro Hidráulico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função, bem como com operacionalização de projetos de instalações de tubulações, preparação de locais para instalações, realização de pré-montagem e instalação de tubulações.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga - Técnico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - instalação corretiva e preventiva de aparelhos de refrigeração, manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de refrigeração, utilizar equipamentos e ferramentas, zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de refrigeração. Obrigatório ter o curso Técnico em Refrigeração.

2 vagas - Técnico em Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Escolaridade - ensino técnico completo em eletrônica ou automação industrial;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade, tais como: carros anestésicos, respiradores, monitores, cardioversores, raio-x e afins.

1 vaga - Coordenador de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - apresenta relatórios ao diretor comercial com suas análises, conclusões e sugestões; acompanha o trabalho de vendedores no campo; monitora o desempenho da equipe quanto ao cumprimento de metas. Necessário conhecimento em Excel. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Analista Comercial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - analisa estratégias e atividades de concorrentes e elabora projeções de vendas e relatórios de tendências mercadológicas para subsidiar informações à gerência na tomada de decisão. Necessário amplo conhecimento em Excel.

