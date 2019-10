Sinduscom-AM recebe currículos para vagas em construção civil

Manaus – O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) está cadastrando currículos para diversas áreas de atuação na construção civil. Os interessados devem preencher os dados no site, pelo endereço eletrônico http://sinduscon-am.org.br

/ e enviar o currículo, em formato PDF.

Os currículos cadastrados são disponibilizados para as empresas associadas ao sindicato. São empresas de pequeno porte até multinacionais que atuam no segmento no Estado. Entre as vagas mais requisitadas estão: técnico em topografia, carpinteiro, bombeiro hidráulico, mestre de obras, encarregado geral, técnico em terraplenagem, técnico em pavimentação e almoxarife, abrangendo as áreas administrativas, técnica e operacional.

O presidente do Sinduscon-AM, Frank Souza, destaca a atuação do sindicato na busca incessante na criação de empregos, olhando para as empresas da construção civil e a sociedade. “O Sinduscon, além do banco de currículos, trabalha junto as entidades financeiras para reduzir os juros no setor, e busca também, com o município e os governos estadual e federal, verbas para aplicação em infraestrutura, saneamento e habitação, fomentando a criação de empregos para a construção civil e para a sociedade”, ressaltou.

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a construção civil foi o setor econômico do Amazonas que registrou a maior variação positiva em todas as comparações de períodos, sendo 1,56% entre julho e agosto com 330 vagas, 12,77% de janeiro a agosto com 2.447 e 9,29% em 12 meses totalizando 1.838 vagas.

Banco de Currículos

Os candidatos às vagas de emprego devem acessar o site do sindicato (http://sinduscon-am.org.br/), clicar em ‘Banco de Currículos’. Em seguida, preencher as informações básicas e, por último, anexar o currículo em formato PDF e enviar o documento.

Só serão considerados os currículos enviados pelo site. O banco de dados fica à disposição das empresas, que podem solicitar os currículos a qualquer momento.

