Precisando de trabalho? Confira 38 vagas disponíveis para esta terça

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona candidatos a partir das 8h desta terça-feira, (8), para 38 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

15 vagas - Auxiliar de Linha de Produção - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - com ou sem experiência.

1 vaga - Cozinheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em cozinha industrial e disponibilidade de horário.

1 vaga - Inspetor de Qualidade - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - O candidato deve possuir experiência na função ou como auxiliar de produção.

1 vaga - Cozinheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em escola ou cantina.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 vaga - Encarregado de Faturamento

Escolaridade - ensino superior completo em Administração, Logística ou Ciências Contábeis;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência como gestor do setor de faturamento e nos Sistemas: Winthor, WMS, Neogrid.

1 vaga - Copeiro – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho

Requisitos obrigatórios - preparar lanches e refeições para clientes e médicos conforme prescrição médica ou orientação de nutricionista. Organizar e realizar limpeza de todo o material utilizado no plantão.

9 vagas - Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - curso técnico de enfermagem completo e COREN ativo.

1 vaga - Assistente de Compras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com cotação de preços, cálculo de frete, follow-up com fornecedores e possuir experiência no ramo do comércio.

1 vaga - Vendedor Porta a Porta

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - identificar e prospectar novos clientes. Analisar e estudar as necessidades dos clientes. Analisar a concorrência, buscar e coletar informações, tendências. Necessária experiência no ramo de panificação, confeitaria e sorveteria. Obrigatório ter CNH categoria "A" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 vaga - Motorista de Caminhão – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em direção de carro baú, carretas e coletas. Necessário curso de direção defensiva e MOPP. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

3 vagas - Assistente de Compras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência no setor de compras e Excel avançado. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

3 vagas - Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - fazer a limpeza das áreas de recepção, banheiros, paredes, pisos, tetos, lixeiras, escadas e etc., executar tratamento, seleção e descarte de materiais provenientes do seu local de trabalho.

