Emprego: confira as vagas para esta quinta-feira (31) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta quinta-feira (31), 49 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função e CNH categoria “AB”, dentro do prazo de validade.

1 vaga - Estoquista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em conferência de mercadorias, controle e armazenamento de estoque e emissão de nota fiscal na área de cosméticos.

2 vagas - Vendedor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com vendas, atendimento ao público e operador de caixa.

1 vaga - Auxiliar Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com rotinas administrativas, departamento pessoal, arquivos de documentos e relógio de ponto flex.

1 vaga - Lavador de Veículos

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função, deve possuir CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

2 vagas - Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino técnico completo em refrigeração;

Experiência - registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função.

2 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com vendas externas. Obrigatório possuir veículo próprio.

1 vaga - Assistente Financeiro - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função e curso de informática.

1 vaga - Analista Contábil Jr - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino superior completo em Contabilidade, Economia ou Administração;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função e curso de ativo mobilizado e informática.

3 vagas - Empacotador de Mercadorias - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - os candidatos irão auxiliar os operadores de caixa trocando dinheiro, empacotando e fazendo devolução de mercadorias.

2 vagas - Atendente de Telemarketing

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência como operador de telemarketing para captação de clientes no ramo da construção civil, projetos e serviços agregados. Atendimento ao cliente, noções de informática e secretariado. Carteira de clientes no Distrito Industrial e Comércio na cidade será um diferencial.

1 vaga - Recepcionista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência como recepcionista, controle de caixa, controle de entrada e saída de clientes e preenchimento de formulários. Imprescindível curso de informática básica.

2 vagas - Atendente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência com atendimento em sorveteria.

10 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência na cozinha para produção de grande escala de pizza.

5 vagas - Atendente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência com atendimento em pizzaria.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas - Supervisor de Marketing

Escolaridade - ensino superior completo em Marketing;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - analisar o posicionamento de produtos e seus pontos de venda, planejar e executar estratégias visando aumentar sua saída no mercado. Inglês fluente é obrigatório.

2 vagas - Assistente Administrativo - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar vendas e negociação de contratos de plano de saúde; elaborar relatórios comerciais; análise de contratos; atender o cliente via telefone e pessoalmente. Necessário pacote Office completo.

2 vagas - Mecânico de Refrigeração



Escolaridade - superior completo em gastronomia;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - atuar direta ou indiretamente na preparação dos alimentos, responsável pela saúde e segurança de alimentos, lidera a cozinha da unidade onde atua, auxilia na preparação de escala de trabalhos dos demais cargos da cozinha, faz reuniões com a equipe da cozinha, fiscalização diária da limpeza, organização, padrão de uniformes e horários da cozinha.

2 vagas - Assistente Administrativo - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - cursando 5º período de administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - pacote Office completo; conhecimento em controle de rota, refeitório e contas a pagar. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Vendedor Porta a Porta

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - identificar e prospectar novos clientes. Analisar e estudar as necessidades dos clientes. Analisar a concorrência, buscar e coletar informações, tendências. Necessária experiência no ramo de panificação, confeitaria e sorveteria. Obrigatório ter CNH categoria "A" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

2 vagas - Líder de Materiais - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - conhecimento em recebimento, sistemas SAP (integrado) e em estoques. Necessário pacote Office e curso de operador de empilhadeira.

1 vaga - Vendedor Porta a Porta

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - contatar, visitar e entrevistar clientes, realizar negociação do preço do produto ou serviço. Obrigatório ter CNH categoria "A" ou "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

*Com informações da assessoria