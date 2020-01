Em Manaus, há vagas de emprego para esta quinta-feira

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quinta-feira (19), 25 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

3 vagas - Artífice

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com manutenção preventiva e corretiva predial.

2 vagas - Eletricista de Manutenção de Alta e Baixa Tensão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função e obrigatório curso técnico de Eletricista, NR 10 e NR 35 atualizado.

1 vaga - Ajudante de Carga e Descarga - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência com carregamento de mercadorias.

4 vagas - Empacotador - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - auxiliar os operadores de caixa trocando dinheiro, empacotando e fazendo devolução de mercadorias.

1 vaga - Auxiliar de Doceiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na produção de doces, balas e bolos.

2 vagas - Inspetor de Medição

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá identificar o produto transportado, verificando a quantidade e a previsão de entrega ao cliente.

2 vagas - Projetista de Móveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função, bem como apresentação dos produtos e fabricação dos móveis.

1 vaga - Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função. Desejável possuir curso de Operador de Empilhadeira. Obrigatório possuir CNH categoria "D", dentro do prazo de validade, curso Munck e disponibilidade para realizar viagens.

1 vaga - Artífice

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 vagas - Auxiliar de Limpeza - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - realizar rotina de limpeza interna e externa, bem como a manutenção de higiene do ambiente em geral.

2 vagas - Estágio de Design Gráfico

Escolaridade - cursando 3º período de curso superior em Design Gráfico;

Experiência - não é necessária;

Requisitos obrigatórios - concebem e desenvolvem obras de arte e projetos de design. Necessária experiência em Corel Draw e Autocad.

1 vaga - Auxiliar de Lanternagem

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho.

Requisitos obrigatórios - auxiliar na troca de chapa com avaria; auxiliar na troca de vidro com avaria; auxiliar na manutenção de janelas; auxiliar na reforma de bancos e reparos na tapeçaria.

2 vagas - Operador de Vendas - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração.

Requisitos obrigatórios - atuar na área de vendas, como: reposição, arrumação e distribuição de roupas; necessário bom atendimento e assiduidade.

