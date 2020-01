Veja as vagas de emprego para esta quarta-feira (8) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona candidatos a partir das 8h desta quarta-feira (8), para 17 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

3 vagas - Artífice

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com serviços de alvenaria, elétrica, carpintaria e hidráulica.

1 vaga - Estágio de Marketing

Escolaridade - ensino superior cursando em Marketing;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - conhecimento de Photoshop, Illustrator, Corel Draw e Premiere.

2 vagas - Assistente de Engenharia Civil

Escolaridade - ensino superior cursando em Engenharia Civil;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com diário de obra, relatório fotográfico e acompanhamento de obras.

1 vaga - Marceneiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com projetos e móveis planejados.

2 vagas - Empacotador - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar os operadores de caixa trocando dinheiro, empacotando e fazendo devolução de mercadorias.

2 vagas - Projetista de Móveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função, bem como apresentação dos produtos e fabricação dos móveis.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 vagas - Auxiliar de Pessoal

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios - experiência com folha de pagamento, ponto eletrônico, cadastro e atendimento de colaboradores. Diferencial ter conhecimento no sistema TOTVS.

1 vaga - Estágio em Design Gráfico

Escolaridade - cursando 3º período de curso superior em Design Gráfico;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – concebem e desenvolvem obras de arte e projetos de design. Necessária experiência em Corel Draw e Autocad.

1 vaga - Office Boy - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios - executar serviços de rota administrativa, envolvendo recepção e distribuição de correspondência e documento, confecção e copias de serviços externos. Obrigatório possuir CNH categoria "AB" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Operador de Máquina Injetora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessária;

Requisitos Obrigatórios - necessário curso de Injeção Plástica. Operar máquina injetora, fazer a mistura de matéria prima e abastecer máquinas.

