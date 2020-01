Quer trabalhar no Distrito Industrial ou em presídios? Veja 100 vagas

Manaus - Esta terça-feira (14), 102 vagas de emprego são oferecidas para quem procura por uma recolocação no mercado de trabalho amazonense. As principais vagas são para empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) e em presídios do Amazonas, com oportunidades para agentes de ressocialização. Os interessados devem comparecer à sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: PREPARADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em preparar injetoras de plásticos ou prensas, troca de moldes/ferramental, inspecionar e monitorar as características definidas nas FPF e seus devidos registros, movimentar materiais diversos entre vários pontos da fábrica, com habilidade para trabalho em equipe, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em linha de produção executando atividades como soldagem e montagem, operar máquinas conforme trabalho a ser executado, com habilidade para trabalho em equipe, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência no ramo alimentício, ter prática em Excel planilhas, atendimento ao público, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência ter prática em Excel planilhas, atendimento ao público, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência

OBS.: Conhecer modelos e marcas de veículos, possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter conhecimento em manutenção (torneiras, possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior Completo ( Nutrição).

Com experiência

OBS.: Com conhecimento em práticas para controle e eliminação de DTA (Doença transmitida por alimento), vivência em gestão e supervisão de fornecimento de alimentação para industrias, ter conhecimento em regulamentos técnicos, resoluções colegiadas, portarias, entre outras das esferas federais, Estaduais e municipais relacionadas à produção fornecimento e distribuição de alimentos ter disponibilidade de horário. (Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração,

Secretariado ou áreas Afins).

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter excelente domínio em informática, conhecimento em confecção de relatórios e utilização de planilhas eletrônicas, vivência no uso de sistema SAP R/3 ferramentas de gestão, possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário. (Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

03 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração,

Economia, Contabilidade).

Com experiência

OBS.: Com amplo conhecimento em negociação com clientes, padronização de documentos, conhecimento em confecção de relatórios e utilização de planilhas eletrônicas, vivência no uso de sistema SAP R/3 ferramentas de gestão, conhecimento avançado em precificação, com curso de o pacote office intermediário possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário. (Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: ENGENHEIRO ELETRICISTA DE PROJETOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo (ENGENHARIA).

Com experiência

OBS.: Com experiência em elaborar relatórios de finanças e projetos, prática em revisar documentos técnicos de projetos, ter disponibilidade de horário. (Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidades para trabalhar em equipe, ter disponibilidade de horário. (Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Pedagogia).

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter lecionado até a 9ª

série, habilidades para trabalhar com educação, ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Possuir domínio em informática, prática em atendimento ao público, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

15 VAGAS: AUXILIAR AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: 1º emprego ou com apenas 2 registros em CTPS, ter disponibilidade de horário (Apresentar certificado de Reservista, Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: CONFERENTE DE CONTÊINER

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carga e descarga, monitorar os procedimentos de entrada e saída de contêineres, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO ON TRAD

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando (Administração ou Áreas afins)

Com experiência

OBS.: Possuir CNH B, veículo próprio (carro), domínio

avançado no pacote Office (Outlook, Word, Excel), proativo comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

04 VAGAS: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Superior Completo ou

Cursando.

Com Experiência. Possuir experiência na função, com habilidades em edição e elaboração de textos, ter boa comunicação, desejável ter cursos no pacote Office (Word, Excel), Internet, navegadores e gerenciadores de e-mail, intranet e redação de expedientes e correspondências.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Possuir CNH A, moto própria, que tenha domínio de mídias sociais, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, ter vivência com liderança no segmento de supermercados, será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos, que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: AUXILIAR AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, ter disponibilidade de horário para supermercados, será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente, ter conhecimento em desossa, cortes e afins que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

15 VAGAS: AGENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com boas práticas para o trabalho em equipe,

proativo comunicativo, possuir curso de vigilante atualizado, (será um diferencial, ser ex-militar) ter disponibilidade de horário. (Documentação completa, apresentar certificado de reservista).

02 VAGAS: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de paisagismo, proativo comunicativo ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ATENDENTE DE SALÃO (CUMIM)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, comunicativo,

proativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir CNH AB, ter experiência em vendas na área de panificação, ter vivências em vendas nas empresas do distrito industrial ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Sem experiência

OBS.: Com experiência, proativo comunicativo, ter

mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Sem experiência

OBS.: Proativo comunicativo, ter mobilidade para

trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: GARI (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com experiência, proativo comunicativo, ter

mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com capacidade para carregar peso, proativo,

comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Habilidades em atendimento ao público, proativo

comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Habilidades em atendimento ao público, proativo

comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

