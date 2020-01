Setor de serviços cresce 8,8% no Amazonas, aponta IBGE

Manaus - O volume de serviços no Amazonas cresceu 8,8% em novembro de 2019 se comparado ao mesmo mês de 2018. Já a receita nominal subiu 15,8% em relação ao mês de 2018. Os números são da Pesquisa Mensal do Serviço divulgados pela Unidade Amazonas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo especialistas, tendência em 2020 é crescer ainda mais por conta dos feriados prolongados.

Na comparação com o mesmo mês anterior, o setor de serviços no Amazonas variou 0,7%. Já no acumulado do ano, o setor aumentou 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos doze meses, o indicador aumentou 2,8%.

Além disso, essa variação percentual colocou o setor de serviços do Amazonas entre as Unidades da Federação com maiores variações positivas. Os piores desempenhos foram do Amapá (-8,1%), Mato Grosso (-5,7%) e Rondônia (-5,1%) e os melhores foram dos Estados de Roraima (5,2%), Piauí (1,6%) e Paraíba (1,2%).

Para o assessor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), José Fernando Pereira da Silva, o setor de serviços teve um desempenho muito favorável diferente da média nacional. "Isso mostra que o setor de serviços no Amazonas terá uma tendência para o ano de 2020 também de crescimento em relação a média nacional".

Na avaliação do representante, o setor crescerá principalmente em serviços de hotéis, bares e restaurantes. "Impulsionado pelos feriados prolongados de 2020 também muito será favorável por ser um ano de eleição e de jogos olímpicos".

Impacto

Maquiadora Beatriz Araújo percebeu o crescimento no fim do ano e diz que a demanda não diminuiu em janeiro | Foto: Divulgação/Beatriz Araújo

A cabeleireira Aline Bentes, proprietária do Studio de beleza Aline Bentes, na Rua Fábio Lucena, 750 Cidade nova 2, Zona Leste de Manaus, relata que desde novembro de 2019 o número de clientes em seu salão aumentou consideravelmente.



Ela conta que suas estratégias continuam as mesmas, oferecendo um atendimento de qualidade e um preço em conta. ‘’Em 2020, tenho um projeto de expansão para uma nova sala para lidar com a nova demanda. Também buscarei fazer cursos de especialização para trazer novas técnicas para o Studio’’, comentou Aline.

A maquiadora Beatriz Araújo também percebeu o crescimento. Ela explica que nos meses de novembro e dezembro a demanda por esse tipo de serviço é sempre maior por conta das festas de fim de ano. ''Em janeiro a procura não costuma ser tão alta, mas neste ano de 2020 já percebi um aumento,'' comentou.

Beatriz utiliza o Instagram como meio principal de divulgação do seu trabalho, mas também faz comercial por meio do 'boca a boca' com seus clientes. ''Trato bem meus clientes para que me recomendem. E sempre faço meu marketing nas redes sociais por meio de vídeos e fotos'', finalizou a estudante.