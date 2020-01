Mais de 30 vagas de emprego são ofertadas nesta sexta (17) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona candidatos a partir das 8h desta sexta-feira (17), para 31 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga - Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com serviços de departamento pessoal, folha de pagamento e SEFIP, diferencial possuir cursos na área.

5 vagas - Mecânico Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

1 vaga - Supervisor Comercial

Escolaridade - ensino Superior Cursando ou Completo em Administração ou Ciências Biológicas;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com liderança de equipe de vendas e prospecção de clientes.

1 vaga - Marceneiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com projetos e móveis planejados.

1 vaga - Empacotador - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - com ou sem experiência;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deverá recolher os carrinhos utilizados pelos clientes e organizá-los.

1 vaga - Artífice

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deverá ter experiência na função e possuir curso de NR’s 35, 33 e 10.

7 vagas - Fiscal de Atividades Urbanas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - com ou sem experiência;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ser comunicativo para fazer atendimento ao cliente fazer abertura e fechamento de caixa.

1 vaga - Pintor Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato precisa ter experiência na função para fazer pintura em ferramentas e equipamentos da fábrica.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 vaga - Gerente Comercial

Escolaridade - ensino Superior incompleto em Contabilidade, Administração, Marketing ou áreas afins.

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - gerente de departamento de vendas. Obrigatório ter experiência em ótica.

2 vagas - Jardineiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar os serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, conservar as áreas de jardinagem, podando e aparando em épocas determinadas.

2 vagas - Artífice de Manutenção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - planejar e verificar diariamente o andamento das atividades desenvolvidas na área. Coordenar os serviços de manutenção predial e equipamentos (ar condicionado, elevador, portão eletrônico).

2 vagas - Líder de Serviços Gerais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar atividades de rotina operacional garantindo que estas aconteçam dentro das normas e políticas estabelecidas, atuando de acordo com orientações de sua liderança imediata.

1 vaga - Auxiliar de PCP - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar no planejamento, controle e programação da produção. Necessário possuir os cursos de Informática Básica, 5S, Operador de Empilhadeira e ter CNH categoria "AB”, dentro do prazo de validade.

1 vaga - Assistente Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - pacote Office completo; conhecimento em Administração de condomínio. Obrigatório ter CNH categoria "AB" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Office Boy - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios - executar serviços de rota administrativa, envolvendo recepção e distribuição de correspondência e documento, confecção e cópias de serviços externos. Obrigatório possuir CNH categoria "AB”, dentro do prazo de validade.

1 vaga - Assistente de Compras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com cotação de preços, cálculo de frete, follow-up com fornecedores e possuir experiência no ramo do comércio.

1 vaga - Auxiliar de Técnico em Eletrônica - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino técnico em eletrônica completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar no planejamento, controle e programação da produção; fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Necessário possuir curso de Informática Básica e 5S.

1 vaga - Assistente Administrativo - Vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar tarefas de rotina de faturamento; organizar guias de acordo com cada convênio; faturar procedimentos e conferir autorizações. Necessário ter Pacote Office.

