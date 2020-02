Quer trabalhar como gerente? veja as vagas de emprego em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quarta-feira (12), 25 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no software Promob, apresentação e negociação de projetos. Necessário apresentar portfólio de projetos realizados.

2 vagas – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino superior cursando em Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com pacote Adobe e fotografia.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com peças agrícolas, florestal e de jardinagem.

1 vaga – Empacotador - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato irá empacotar e organizar mercadorias.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve possuir conhecimento no software Promob para projetar móveis para ambientes planejados.

1 vaga – Pintor Automotivo

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve ter experiência em pintura de veículos de grande porte, baú e carreta.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve ter experiência em limpeza de jardim e paisagismo.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve ter experiência em limpeza de jardins.

3 vagas – Mecânico Pleno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve ter experiência em mecânica de veículos leves e pesados para manutenção preventiva e corretiva. Deverá possuir curso de mecânica de veículos.

Posto Shopping Phelippe Daou:

2 vagas – Instalador de Alarme, Cerca Elétrica e CFTV (CÂMERAS)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos de segurança, interpretando ordens de serviços, desenhos e cronogramas e projetos. Instalam, inspecionam e ativam sistemas, montando e conectando equipamentos para instalações, ajustando parâmetros elétricos e lógicos dos equipamentos. Obrigatório ter experiência em instalação de alarme, cerca elétrica e CFTV (câmeras).

1 vaga – Agenciador de Cargas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - atendimento ao público, emissão de CTE (conhecimento de transporte eletrônico), embarque e desembarque de mercadorias. Obrigatório ter curso de inglês, cursos na área de atendimento, ser proativo e ter disponibilidade de horário.

2 vagas – Operador de Produção - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar os procedimentos de montagem definidos na Instrução de Trabalho do posto a qual for designado e cumprir as normas e procedimentos da empresa. Obrigatório ter experiência em empresas de fabricação de ar condicionado.

1 vaga – Agente de Passagem

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - atendimento ao público, venda de passagem terrestre, embarque de passageiros. Obrigatório ter curso de inglês intermediário (apresentar certificado), cursos relacionados na área de atendimento, ser proativo e ter disponibilidade de horário.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar serviços de reparo e instalação hidráulica.

1 vaga - Pedreiro - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar serviços de obras e construção.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - vendas externas porta a porta, abordagens e prospecções, vendas de planos residenciais, vendas no sistema via celular, ter disposição e ser comunicativo. Necessário veículo próprio e experiência em frigorífico.

*Com informações da assessoria