Mais de 100 vagas de emprego são ofertadas nesta quarta (12) em Manaus

Manaus- A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 140 vagas de emprego para esta quarta -feira (12). Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Possuir Curso Técnico em Segurança no Trabalho, Informática intermediária, será diferencial possuir CNH A/B, (Apresentar Currículo Atualizado) habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

20 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com habilidade para atendimento ao público, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

20 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Possuir CNH CATEGORIA “D”, ter cursos de Direção Defensiva, Primeiros Socorros, transporte coletivo de passageiros atualizados ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica de motores e caminhão em geral, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: AJUDANTE DE MECÂNICA



Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica e elétrica de carretas e cavalos mecânicos, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: BORRACHEIRO



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em refrigeração (Chiller, Francoils) possuir experiência em manutenção, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter conhecimentos em manutenção predial (Hidráulico, Elétrico), que saiba manusear acartonado, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário, APRESENTAR CURRÍCULO ATUALIZADO. (Documentação completa).

2 VAGAS: VENDEDOR



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao público, ter habilidade para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: SUPERVISOR COMERCIAL



Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B” ter vivência em atendimento ao cliente, experiência em vendas, com habilidades para liderar equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

2 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS



Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B”, curso de NR 35 E APLICAÇÃO DE INSULFILM ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

2 VAGAS: COZINHEIRO INDUSTRIAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em cozinha industrial, ter vivência em limpeza auxilio e reposição de alimentos, executar pré preparo de saladas e frutas, habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

5 VAGAS: SERVENTE (PCD)



Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em estoque, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: ARTÍFICE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: COPEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado)

20 VAGAS: ELETRICISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: JARDINEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

