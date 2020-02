Quer trabalhar na Havan? Seleção de 1 mil vagas em Manaus é aberta

Manaus - A Havan segue com o seu projeto de expansão, que prevê 200 lojas até 2022. Para isso, a rede abriu vagas de emprego para candidatos interessados em Manaus. Os currículos devem ser enviados na hora do Cadastro no banco de talentos da empresa pela Internet.

O proprietário da empresa, Luciano Hang, não chegou a especificar os cargos que os novos funcionários ocuparão, mas, em dezembro, ele anunciou - por meio de um vídeo nas redes sociais - a abertura de 1 mil vaga de empregos nas quatro novas unidades da Havan, que devem ser construídas na capital em 2020.

Atualmente, a empresa é considerada uma gigante em seu segmento, contando com uma infinidade de produtos e, principalmente, com profissionais especializados, que são sempre preocupados em atender bem seus clientes.

Para se candidatar, é preciso acessar o link do site oficial da Havan, depois clicar na opção ‘’Lojas a serem inauguradas’’ e depois clicar na opção ‘’Manaus’’. Os candidatos inscritos, que forem selecionados, devem receber um e-mail do RH da empresa para marcação de entrevista posterior.

*Estagiária sob supervisão do editor Isac Sharlon