Mais de cem vagas de emprego são ofertadas nesta terça (18) em Manaus

Manaus- A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 149 vagas de emprego para esta terça-feira (18). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 VAGA: INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICO DE SEGURANÇA



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência em monitoramento e curso em CFTV, conhecimento em instalação e manutenção de câmeras, cerca elétrica, cercantina, portão e porteiro eletrônico e alarmes, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

15 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência

OBS.: Com experiência em manutenção e poda em redes energizadas, possuir cursos de NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), rede de distribuição e linha viva, com CNH CATEGORIA “D”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).

1 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com domínio em tecnologias, possuir curso (Técnico em Informática) ter habilidades para atendimento ao cliente, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário, (possuir disponibilidade para viajar). (Documentação completa).

4 VAGAS: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência em média ou alta tensão, carteira do conselho ativa, possuir curso (Técnico em Eletrotécnica), NR 10, NR 35, SEP e Rede de Distribuição, ter habilidades, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

3 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: MECÂNICO



Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica de motores e caminhão em geral, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: BORRACHEIRO



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: PROGRAMADOR - TI



Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Tecnologia da Informação e Áreas Afins).

Com experiência.

OBS.: Possuir conhecimento em banco de dados Oracle, mySql, Programação: PHP, Java Script, NHTML5, CSS, Bootstrap, ionic, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: SERIGRAFISTA



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com domínio em informática, conhecimento em Corel Draw, Revelação de Tela, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

95 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), predial, residencial e industrial, NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, será diferencial possuir CNH D, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).

2 VAGAS: COZINHEIRO INDUSTRIAL (PCD)



Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em cozinha industrial, ter vivência em limpeza auxilio e reposição de alimentos, executar pré preparo de saladas e frutas, habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com Experiência.

OBS.: Com habilidades para trabalho em equipe, com no máximo até 3 vínculos empregatícios em CTPS, proativo, comunicativo, possuir mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: GARÇOM (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com Experiência.

OBS.: Com habilidades em atendimento ao público, ser proativo, comunicativo, possuir mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento ao público e trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao público, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento ao público e trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

