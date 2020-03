Sines ofertam 358 vagas de emprego em Manaus nesta terça (3)

Manaus – O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM) e a Prefeitura de Manaus ofertam, para esta terça-feira (03), conjuntamente, 358 vagas de emprego na capital amazonense. Os interessados devem comparecer aos locais indicados portando toda a documentação necessária.

As vagas oferecidas pelo Sine Amazonas somam 346 e foram divulgadas pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). Já as oportunidades disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus somam 12 vagas e ocorrerão em postos coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Além disso, a maioria das vagas são para os cargos de eletricista, em primeiro lugar com 271 vagas disponíveis, e motorista; em segundo, com 43. O número foi calculado considerando também as vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Interessados pelas vagas do Sine Amazonas devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), portando os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h.

Os interessados pelas vagas da Prefeitura de Manaus devem comparecer, a partir das 8h, aos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira, portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Interessados devem procurar pelas sedes dos Sines com os documento necessários | Foto: Márcio James/Arquivo Semcom

Confira a seguir os locais e as vagas:



Sine Amazonas

90 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA (Com experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em manutenção e poda em redes energizadas experiência em cesto simples, possuir cursos de NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), com CNH CATEGORIA “D”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS) (Documentação completa).

100 VAGAS: ELETRICISTA (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede predial, residencial e industrial, NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH “A” ou “B”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS) (Documentação completa).

80 VAGAS: ELETRICISTA REDE (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH “A” ou “B”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS) (Documentação completa).

03 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

20 VAGAS: MOTORISTA (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Ter experiência na função, possuir CNH “D”, ter cursos de direção defensiva, primeiros socorros e transporte coletivo de passageiros atualizados, com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

04 VAGAS: AUXILIAR DE AÇOUGUE (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em auxiliar cortes de carne, ter habilidade para atendimento ao cliente, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa). 02 VAGAS: GERENTE VAREJISTA Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando. Com experiência. OBS.: Com experiência gestão de pessoas, ser proativo e comunicativo. Que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

01 VAGA: SERRALHEIRO (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. OBS.: Com experiência na função, possuir equipamentos e ferramentas, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: COZINHEIRO À LA CARTE (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em cozinha à la carte, possuir cursos na área de cozinha, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. OBS.: Com experiência em veículos de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa). 01 VAGA: BORRACHEIRO Escolaridade: Ensino Médio Completo. Com experiência OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

20 VAGAS: MOTORISTA (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Ter experiência na função, possuir CNH “D”, ter cursos de direção defensiva, primeiros socorros e transporte coletivo de passageiros atualizados, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

04 VAGAS: VENDEDOR (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em atendimento ao público e vendas no ramo de varejo calçadista, com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

04 VAGAS: ESTOQUISTA (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com habilidade em vendas e arrumação de estoque, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Incompleto. OBS.: Com experiência em serviços de limpeza em espaços amplos e de constante circulação de pessoas, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em atendimento ao público, ter conhecimento no pacote office, com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em atendimento ao cliente, ter domínio em informática básica, com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, possuir moto própria, CNH “A”, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD) (Com Experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em atendimento ao cliente, ter domínio em informática básica, com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD) (Sem experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Ter habilidades para atendimento ao cliente, possuir domínio em informática básica, com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AJUDANTE GERAL (PCD) (Com experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em construção civil, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: PINTOR (PCD) (Com experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Com experiência em pintura predial, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: PORTEIRO (PCD) (Com experiência). Escolaridade: Ensino Médio Completo. OBS.: Ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

Prefeitura de Manaus

Posto Constantino Nery:

5 vagas – Atendente de Informações – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizar tarefas administrativas.

1 vaga – Projetista de Móveis - Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

1 vaga – Auxiliar de Padaria - Escolaridade – ensino fundamental completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência em manipulação de produtos em padaria, ajudar na carga, descarga e conferência dos produtos.

Posto Shopping Phelippe Daou:

2 vagas – Vendedor Interno - Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – realizar atendimento ao cliente, vendas internas e ser comunicativo.

1 vaga – Eletricista Veicular -Escolaridade – ensino fundamental completo; Experiência – registrada na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – planejar e executar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos.

1 vaga – Repositor de Mercadorias - vaga exclusiva para Pessoa Com Deficiência (PcD). Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – não é necessário; Requisitos obrigatórios – o colaborador irá ajudar na arrumação das mercadorias em exposição e apoiar a loja com atendimento ao cliente.

1 vaga – Atendente de Delivery – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD). Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – não é necessário; Requisitos obrigatórios - atuar com atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, apresentar os produtos, realizar agendamento de reservas e trabalhar com pedido de viagem utilizando o aplicativo. Obrigatório ter cursos voltados para atendimento ao cliente. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.